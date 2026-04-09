Βάσω Λασκαράκη: «Δεν ορίζω τη ζωή μου βάσει μόνο του έρωτα – Αυτό το θεωρώ καταστροφικό»

Για τον ρόλο που παίζει στη ζωή της ο έρωτας μίλησε η Βάσω Λασκαράκη, επισημαίνοντας ότι για την ίδια αυτή είναι μια συνθήκη που την κινητοποιεί και κάνει τον κόσμο της λίγο πιο φωτεινό. Όσο για τη συντροφικότητα, δεν θα έχει νόημα αν αυτή δεν βασίζεται στον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και τη θέληση για εξέλιξη.

«Είναι κάτι που σε κινητοποιεί, σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Μου δίνει ενέργεια και με γεμίζει αισιοδοξία. Δεν είμαι όμως άνθρωπος που ορίζω την ζωή μου βάσει μόνο του έρωτα. Αυτό το θεωρώ καταστροφικό. Νομίζω ότι η ουσιαστική συντροφικότητα βασίζεται σε τρία πράγματα. Στον σεβασμό, στην εμπιστοσύνη και στη διάθεση να εξελίσσεσαι μαζί με τον άλλον. Οι άνθρωποι αλλάζουμε με τα χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος μέσα σε μια σχέση για να μεγαλώνει και να ωριμάζει μαζί σου. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι και η καθημερινότητα, η στήριξη, η αίσθηση ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε καταλαβαίνει πραγματικά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενη στα παιδικά της χρόνια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στους γονείς της, επισημαίνοντας ότι και οι δυο με τον τρόπο τους της έμαθαν ότι τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή αλλά με κόπο και αφοσίωση, κάθε στόχος μπορεί να επιτευχθεί.

«Και οι δυο μου έδειξαν με τον τρόπο τους ότι τίποτα δεν χαρίζεται αλλά, όταν δουλεύεις με αξιοπρέπεια και σεβασμό, τελικά βρίσκεις τον δρόμο σου» τόνισε.

Αθηνά Οικονομάκου: «H μητρότητα με έφερε αντιμέτωπη με τις αντοχές και τα όριά μου»

Κάτια Δανδουλάκη: «Η γενιά μου φεύγει και με πονάει – Δεν μπορώ ακόμη να ακούω τα τραγούδια της Μαρινέλλας» (Video)

Έκλεψαν την πιστωτική της Cardi B και έκαναν αγορές 60.000 δολαρίων (Video)







