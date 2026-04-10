Artemis II: Το πιο επικίνδυνο στάδιο της μεγάλης επιστροφής του Orion – Η θερμική ασπίδα και η σημασία της (videos)

Οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II, επιστρέφοντας από το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισό αιώνα, κατευθύνονται σήμερα με μεγάλη ταχύτητα προς τη Γη, επιβαίνοντας στο διαστημόπλοιο Orion, με προορισμό μια προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Νότιας Καλιφόρνιας.

Όπως αναφέρει το Reuters, το φινάλε της πολυδιαφημισμένης 10ήμερης αποστολής της NASA αναμενόταν να ξεκινήσει με τον διαχωρισμό της κάψουλας πληρώματος του Orion από τη μονάδα υπηρεσιών του, ακολουθούμενο από μια φλεγόμενη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης και ένα εξάλεπτο «μπλακ άουτ» στις επικοινωνίες πριν η κάψουλα προσθαλασσωθεί με αλεξίπτωτα.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, οι αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν, θα βρεθούν να επιπλέουν με ασφάλεια στον ωκεανό μέσα στην κάψουλα Orion, με την ονομασία Integrity, λίγο μετά τις 20:00 ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο.

Η τετράδα εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα την 1η Απριλίου, τέθηκε αρχικά σε τροχιά γύρω από τη Γη με τον γιγαντιαίο πύραυλο Space Launch System της NASA και στη συνέχεια ταξίδεψε γύρω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης, φτάνοντας βαθύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν.

Ένα βήμα προς τον Άρη

Με αυτόν τον τρόπο έγιναν οι πρώτοι αστροναύτες που πέταξαν κοντά στη Σελήνη μετά το πρόγραμμα Apollo των δεκαετιών του 1960 και 1970. Ο Γκλόβερ, η Κοχ και ο Χάνσεν έγραψαν επίσης ιστορία ως ο πρώτος μαύρος αστροναύτης, η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος μη αμερικανός πολίτης, αντίστοιχα, που συμμετείχαν σε σεληνιακή αποστολή.

Το ταξίδι, που ακολούθησε τη μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση Artemis I γύρω από τη Σελήνη το 2022, αποτέλεσε μια κρίσιμη πρόβα για μια προγραμματισμένη προσπάθεια αργότερα μέσα στη δεκαετία να προσεδαφιστούν αστροναύτες στη σεληνιακή επιφάνεια για πρώτη φορά μετά το Apollo 17 στα τέλη του 1972.

Ο απώτερος στόχος του προγράμματος Artemis είναι η δημιουργία μακροχρόνιας ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη ως εφαλτήριο για μελλοντική εξερεύνηση του Άρη.

Σε μια ιστορική αναλογία με την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και του Apollo, η αποστολή Artemis II εξελίχθηκε με φόντο πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατιωτικής σύγκρουσης των ΗΠΑ που αποδείχθηκε μη δημοφιλής στο εσωτερικό της χώρας.

Για πολλούς σε ένα παγκόσμιο κοινό που παρακολουθούσε με ενθουσιασμό τη νέα αυτή αποστολή στη Σελήνη, το εγχείρημα επανεπιβεβαίωσε τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας σε μια εποχή όπου οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αντιμετωπίζονται συχνά με δυσπιστία ή ακόμη και φόβο. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ευρεία δημόσια υποστήριξη στους στόχους της αποστολής.

Κρίσιμη δοκιμή της θερμικής ασπίδας

Η επιστροφή στη Γη θα υποβάλει το Orion σε μια κρίσιμη δοκιμασία της θερμικής του ασπίδας, η οποία είχε υποστεί απρόσμενα υψηλό επίπεδο θερμικής καταπόνησης κατά την επανείσοδο στη δοκιμαστική πτήση του 2022. Ως αποτέλεσμα, οι μηχανικοί της NASA τροποποίησαν την τροχιά καθόδου για το Artemis II, ώστε να μειωθεί η συσσώρευση θερμότητας και ο κίνδυνος καταστροφής της κάψουλας.

Παρόλα αυτά, με το Orion να εισέρχεται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 40.235 χλμ/ώρα, οι θερμοκρασίες έξω από την κάψουλα αναμένεται να φτάσουν περίπου τους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Η αναπροσαρμοσμένη τελική τροχιά καθόδου έχει επίσης περιορίσει το μέγεθος της πιθανής ζώνης προσθαλάσσωσης, μειώνοντας τις εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών στη θάλασσα. Αξιωματούχοι της NASA δήλωσαν την Πέμπτη ότι οι προβλέψεις για τη βασική ζώνη προσθαλάσσωσης ήταν ευνοϊκές.

Εξίσου κρίσιμη με την απόδοση της θερμικής ασπίδας είναι και μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως η επίτευξη της ακριβούς τροχιάς καθόδου και της σωστής γωνίας επανεισόδου, μέσω διαδοχικών διορθωτικών ενεργοποιήσεων των προωθητήρων καθοδήγησης.

Η τελευταία από τρεις τέτοιες ενεργοποιήσεις είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής, περίπου πέντε ώρες πριν από την προσθαλάσσωση.

Από τη στιγμή που η κάψουλα εισέλθει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, χρειάζονται λιγότερα από 15 λεπτά -συμπεριλαμβανομένου ενός εξάλεπτου μπλακ άουτ επικοινωνιών- μέχρι να αναπτυχθούν δύο σειρές αλεξιπτώτων και η κάψουλα να καταλήξει στη θάλασσα.

Η NASA αναφέρει ότι θα χρειαστεί περίπου άλλη μία ώρα για να ασφαλίσουν οι ομάδες ανάκτησης το Orion, να το ανεβάσουν σε πλοίο και να βοηθήσουν τους αστροναύτες να εξέλθουν από την κάψουλα ένας-ένας.

Στο αποκορύφωμα της πτήσης, το πλήρωμα έφτασε σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ περίπου 248.000 μιλίων που είχε σημειώσει το 1970 το πλήρωμα του Apollo 13.

