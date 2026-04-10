search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 14:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Χανιά: Συνέλαβαν 66χρονο για όπλα και ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 461 φυσίγγια

peripoliko new

Στη σύλληψη ενός 66χρονου άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στα Χανιά, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η σύλληψή του έγινε έπειτα από έρευνα στην οικία του, σε περιοχή του Δήμου Χανίων, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 461 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων, πιστόλι κρότου, 2,2 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, και συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

beirut-3274
ΚΟΣΜΟΣ

naftiko-tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

kreata_katasxesi_1004_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
barbakeios kreata
ΕΛΛΑΔΑ

makaronia-new
ΥΓΕΙΑ

jo malone
LIFESTYLE

natasha lyonne
LIFESTYLE

mark route new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 14:33
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

beirut-3274
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3