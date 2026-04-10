search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 14:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πύργος: Επί τουλάχιστον 3 μήνες κακοποιούσαν άγρια το 10 μηνών κοριτσάκι

Σοκάρουν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το 10 μηνών κοριτσάκι κακοποιούνταν βάναυσα επί τουλάχιστον 3 μήνες, στον Πύργο, πριν προφυλακιστούν η μητέρα και ο σύντροφός της.

Σύμφωνα με το patrisnews.com τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του παιδιού ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό, με την κακοποίηση να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η μητέρα της μικρούλας βρίσκεται από χθες, Πέμπτη, στη φυλακή, όπως και ο σύντροφός της, που φέρεται να ήταν αυτός που δάγκωνε και έκαιγε το μικρό παιδί.

Η απόφαση για προφυλάκιση ακολούθησε την έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών σύμφωνα με την οποία το κοριτσάκι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα (δαγκώματα) προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα.

Υπενθυμίζεται ότι ως βασικός κακοποιητής φέρεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να δάγκωνε το παιδί και να του προκαλούσε εγκαύματα με τσιγάρο.

Η μητέρα του παιδιού που κατηγορείται ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει την κακοποίηση, απολογούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της και γι’ αυτό δεν παρενέβη για να σώσει το παιδί της.

Ο 18χρονος εμφανίζεται, επίσης, να ομολόγησε ότι είχε κάψει το κοριτσάκι με τσιγάρα καθώς και ότι όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη.

Σε βάρος της 18χρονης μητέρας και του συνομήλικου συντρόφου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΓΕΙΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 14:33
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3