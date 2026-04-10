Η Τουρκία πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια πατρίδα» σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο με πραγματικά πυρά (video)

Η Τουρκία ολοκλήρωσε μία μεγάλη -7ημερη- στρατιωτική άσκηση με την ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα 2026» (Mavi Vatan). Η άσκηση έγινε σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με το τουρκικό υπουργείο Αμυνας να… θριαμβολογεί για την ολοκλήρωσή της.

Η άσκηση έγινε με πραγματικά πυρά.

Denizlerdeki gücümüz, milletimizin güvenliğinin sarsılmaz teminatıdır. 🇹🇷🌊⚓



Türkiye’nin denizlerdeki kararlılığını ve caydırıcı gücünü ortaya koyan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.



Tatbikatın Fiilî Atışlı safhasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk… pic.twitter.com/ra72j3zbYn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2026

«Η άψογη συντονισμός μεταξύ μονάδων επιφανείας, υποβρυχίων, αεροπορικών μέσων και κέντρων επιχειρήσεων ανέδειξε για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και την επιχειρησιακή τους ισχύ που υποστηρίζεται από εθνικές δυνατότητες. Η Τουρκία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αποφασιστική υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της στη Γαλάζια Πατρίδα. Η δύναμή μας στη θάλασσα είναι η εγγύηση της ακλόνητης ασφάλειας του έθνους μας» αναφέρει το υπουργείο.

«Η Τουρκία παραμένει σταθερά αφοσιωμένη στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της στη Γαλάζια Πατρίδα με αποφασιστικότητα» προσθέτουν.

Διαβάστε επίσης:

