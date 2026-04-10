Ισλαμαμπάντ: Διήμερη αργία, lockdown σε ολόκληρες περιοχές, στρατός στους δρόμους – Η πόλη ετοιμάζεται για τις ιστορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι δρόμοι του Ισλαμαμπάντ βρίσκονται σε αυστηρό lockdown, καθώς η πρωτεύουσα του Πακιστάν ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις ιστορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου που έχει καταστρέψει τη Μέση Ανατολή.

Ακόμα και όταν η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν φαινόταν ολοένα και πιο επισφαλής, εν μέσω του συνεχιζόμενου βομβαρδισμού του Λιβάνου από το Ισραήλ και των διαφωνιών σχετικά με τους όρους των συνομιλιών, Πακιστανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο όπως είχε προγραμματιστεί.

Η σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς και έχει προκαλέσει παγκόσμια οικονομική καταστροφή. Ο αποκλεισμός της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού, του στενού του Ορμούζ, από το Ιράν έχει οδηγήσει σε παγκόσμια έλλειψη πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχει προκαλέσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία.

Ήταν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν την Τρίτη το βράδυ που τελικά ώθησαν τις δύο εμπόλεμες χώρες να συμφωνήσουν σε μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» εάν το Ιράν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά του.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν στην Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας διαρκούς ειρήνης, κάτι που θεωρήθηκε ως μια ηχηρή διπλωματική νίκη για το Πακιστάν.

Ωστόσο, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και τη βάση των συνομιλιών. Ενώ το Ιράν και το Πακιστάν δήλωσαν ότι η κατάπαυση του πυρός περιλάμβανε τον Λίβανο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επέμειναν ότι πρόκειται για ξεχωριστό ζήτημα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα ήταν «άνευ νοήματος» εάν πραγματοποιούνταν καθώς οι βόμβες συνέχιζαν να πέφτουν στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, οι παρεμβάσεις του Πακιστάν για τη διατήρηση της ειρήνης και την προστασία της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός συνεχίστηκαν στο παρασκήνιο. Ο Χατιμπζαντέχ ισχυρίστηκε ότι το Πακιστάν παρενέβη για να εμποδίσει το Ιράν να αντιδράσει στις επιθέσεις στον Λίβανο.

Πριν από τον πρώτο γύρο συζητήσεων στην Ισλαμαμπάντ, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο, αναπτύχθηκε στρατιωτικό προσωπικό και ομάδες ασφαλείας και αυξήθηκε το επίπεδο συναγερμού σε όλη την πρωτεύουσα. Η Πέμπτη και η Παρασκευή κηρύχθηκαν αργία και οι δρόμοι είναι άδειοι.

Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι παρέμειναν φειδωλοί στις δηλώσεις τους σχετικά με τις ρυθμίσεις των διαπραγματεύσεων, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλεια και τη διπλωματία, αλλά δήλωσαν ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Προτεραιότητά μας είναι οι συνομιλίες να εξελιχθούν ομαλά», δήλωσε ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στις διευθετήσεις. «Δεν θέλουμε να θεωρηθούμε ως αποτρεπτικοί παράγοντες. Ο ρόλος μας είναι ως μεσολαβητής και συντονιστής. Θα αφήσουμε και τα δύο μέρη, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να μοιραστούν τυχόν εξελίξεις με τα μέσα ενημέρωσης, εάν το επιθυμούν», σύμφωνα με τον Guardian.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι βασικές αντιπροσωπείες επρόκειτο να φτάσουν το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι της διαπραγματευτικής τους ομάδας θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, με τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να ταξιδεύουν επίσης στο Ισλαμαμπάντ.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αντιπροσωπεία τους θα περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, οι οποίοι συμμετείχαν και οι δύο στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός. Αναμένεται επίσης να παραστούν ανώτερα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αντιπροσωπείες από χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει σφοδρό βομβαρδισμό από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου, θα ταξιδέψουν επίσης στο Ισλαμαμπάντ και ενδέχεται να συμμετάσχουν σε δευτερεύουσες συνομιλίες.

Λόγω των υψηλών κινδύνων ασφαλείας, Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν τρεις έως τέσσερις πιθανοί χώροι που παρατάσσονται για την κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι πιο γνωστοί συμμετέχοντες αναμένεται να μείνουν στο αποκλειστικό πεντάστερο ξενοδοχείο Serena του Ισλαμαμπάντ, το οποίο μπορεί επίσης να φιλοξενήσει τις συνομιλίες. Το ξενοδοχείο εκκενώθηκε από τους επισκέπτες του και τα γύρω 3 χιλιόμετρα δρόμων έκλεισαν για τα αυτοκίνητα και τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού. Άλλοι πιθανοί χώροι που ανέφεραν οι αξιωματούχοι ήταν η γραμματεία του πρωθυπουργού, το συνεδριακό κέντρο του Ισλαμαμπάντ ή μια ασφαλής στρατιωτική τοποθεσία.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν υπήρχε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες. Ωστόσο, οι επισκέπτες που εκδιώχθηκαν από το ξενοδοχείο Serena την Τετάρτη ενημερώθηκαν ότι το ξενοδοχείο θα παρέμενε κατειλημμένο μέχρι την Κυριακή το βράδυ.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη μεταξύ του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ και του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος πιστώνεται ότι βοήθησε στη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός, οι δύο «εξέφρασαν ικανοποίηση για την αποκλιμάκωση που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής».

