ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 14:42
10.04.2026 12:35

Ρουμανία: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Στο πλευρό της μητέρας του ο Ραζβάν

Το τελευταίο αντίο είπαν στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, πλήθος κόσμου, συγγενείς, ποδοσφαιριστές, αλλά και συνεργάτες, στη Ρουμανία.

Ο σπουδαίος προπονητής, κηδεύτηκε σήμερα στο Βουκουρέστι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο νωρίτερα στη νεκρώσιμο ακολουθία που έγινε στο Ναό του Αγίου Ελευθερίου, πλήθος κόσμου πήγε να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο προπονητή, του οποίου το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με τη ρουμανική σημαία.

Ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν εκ των επικηδείων που ακούστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, όντας πολύ συγκινημένος. Εκτός από τον Ρουμάνο τεχνικό, μίλησαν για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου οι Τζορτζ Κόπος και Ραζβάν Μπουρλεάνου.

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες να βρεθούν αντιμέτωποι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα play off

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 – Νίκη στη Σόφια και «αγκαλιά» με την πρωτιά

Χανιά: Συνέλαβαν 66χρονο για όπλα και ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 461 φυσίγγια

Ρόδος: Τραυματίστηκε 15χρονος στο χέρι από πυροτεχνήματα

Επιμένει σε σαμποτάζ της εκεχειρίας το Ισραήλ – «Καμία συμφωνία με την Χεζμπολάχ» λέει παρά τις πιέσεις – Live οι εξελίξεις

Η Τουρκία πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια πατρίδα» σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο με πραγματικά πυρά (video)

Πάσχα 2026: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων – Πρόστιμα ύψους 245.000 ευρώ (photos)

Σούπερ μάρκετ - Μεγάλη Παρασκευή 2026: Το ωράριο για τα καταστήματα σήμερα

Νηστεία: Τρία νόστιμα πιάτα χωρίς λάδι

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

Politico: Γιατί ο Τραμπ συγκρούστηκε με τον Ρούτε -Το παρασκήνιο της έντασης στο ΝΑΤΟ

