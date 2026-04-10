Ρουμανία: Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Στο πλευρό της μητέρας του ο Ραζβάν

Το τελευταίο αντίο είπαν στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, πλήθος κόσμου, συγγενείς, ποδοσφαιριστές, αλλά και συνεργάτες, στη Ρουμανία.

Ο σπουδαίος προπονητής, κηδεύτηκε σήμερα στο Βουκουρέστι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο νωρίτερα στη νεκρώσιμο ακολουθία που έγινε στο Ναό του Αγίου Ελευθερίου, πλήθος κόσμου πήγε να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο προπονητή, του οποίου το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με τη ρουμανική σημαία.

Ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν εκ των επικηδείων που ακούστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, όντας πολύ συγκινημένος. Εκτός από τον Ρουμάνο τεχνικό, μίλησαν για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου οι Τζορτζ Κόπος και Ραζβάν Μπουρλεάνου.

Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı



80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu.



Lucescu, dün Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da yapılan törenin ardından bugün ise Aziz Eleftherios Kilisesi'nde gerçekleşen cenaze töreniyle son… pic.twitter.com/hppN6LiZFw April 10, 2026

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Thousands of Romanians gathered at the National Arena to pay their last respects to Mircea Lucescu.



His son, Răzvan Lucescu, stood for hours shaking hands with every single person who came, a moving gesture of class and humility. pic.twitter.com/PXGt0MxHWb — Brave Romania (@brave_romania) April 9, 2026

