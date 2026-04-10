Σχοινάς από Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη στη Λαχαναγορά και επαφές με εμπόρους

Την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, πραγματοποιώντας την πρώτη του έξοδο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο κ. Σχοινάς βρέθηκε στη Λαχαναγορά στις 5 τα ξημερώματα, σε ώρα αιχμής για τη διακίνηση των προϊόντων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η παρουσία του προκάλεσε έκπληξη στους εμπόρους, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με θετική διάθεση, βλέποντάς τον να συνομιλεί και να κινείται ανάμεσά τους.

«Είστε ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που μας επισκέπτεται», του είπε καλωσορίζοντάς τον ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης Γιάννης Χαραλαμπίδης.

Ενημέρωσε τον υπουργό ότι για το Πάσχα υπάρχει επάρκεια προϊόντων, οι τιμές είναι χαμηλές και σταθερές αλλά η κίνηση στη Λαχαναγορά δεν είναι η αναμενόμενη.

Ο κ. Σχοινάς συνομίλησε και με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, Δημήτρη Γραβάνη, και τον γραμματέα Γιώργο Μουτσογιάννη και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει συνάντηση στην οποία θα συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν.

Στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης λειτουργούν 280 καταστήματα σε τέσσερις πτέρυγες και τα μέλη του Συνδέσμου Εμπόρων είναι 320.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περπάτησε στους διαδρόμους και είχε την ευκαιρία να κουβεντιάσει με εμπόρους και με τους πελάτες, που εκείνη την ώρα φόρτωναν προιόντα στα φορτηγά για να τα μεταφέρουν στις αγορές, άκουσε τον προβληματισμό τους για την ακρίβεια και αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα.

Μαργαρίτης Σχοινάς: Επίσκεψη και σε δημοτικό σφαγείο στη Χαλκιδική

Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου τον υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς και ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Γιώργος.

Στη διάρκεια της συνάντησης που έγινε στο δημαρχείο, συζήτησαν για έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Όλοι μαζί επισκέφθηκαν το δημοτικό σφαγείο της Νέας Τρίγλιας, στο οποίο σφάζονται 600 χοίροι τον μήνα και πέρυσι σφάχτηκαν 4.500 – 5.000 αμνοερείφια, και το υπό κατασκευή αρδευτικό φράγμα στη θέση «Πλατάνια», προυπολογισμού 6.390.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

