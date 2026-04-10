Το «φρένο» Στουρνάρα και ο επίμονος εφιάλτης του πληθωρισμού

Το οικονομικό επιτελείο και οι τράπεζες στη χώρα μας βρίσκονται μπροστά σε έναν δυσοίωνο οδικό χάρτη. Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα δεν αφήνουν περιθώρια για πανηγυρισμούς: η ελληνική οικονομία το 2026 καλείται να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται και την ακρίβεια να αρνείται να εγκαταλείψει την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΤτΕ, ο ρυθμός ανάπτυξης για το τρέχον έτος αναθεωρείται προς τα κάτω, στο 1,9%, έναντι των πιο αισιόδοξων προβλέψεων του παρελθόντος. Αυτή η υποχώρηση δεν είναι απλώς ένας στατιστικός αριθμός. Αντικατοπτρίζει την κόπωση της κατανάλωσης και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις (όπως η κρίση στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο).

Ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν σαφής: η ελληνική οικονομία χρειάζεται «δημοσιονομική πειθαρχία» και «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» για να μην κυλήσει πίσω σε παλιές, επικίνδυνες συνήθειες. Η προειδοποίησή του για το 2026 εστιάζει στο γεγονός ότι οι εξωγενείς πιέσεις, σε συνδυασμό με την εγχώρια δυσκινησία, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έκθεσης είναι η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό. Ενώ υπήρχε η ελπίδα για σταδιακή αποκλιμάκωση προς το 2%, οι νέες εκτιμήσεις τον ανεβάζουν στο 3,1%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως:

1. Στο ενεργειακό κόστος: Οι τιμές των καυσίμων που παραμένουν σε επίπεδα «πολέμου» επηρεάζουν οριζόντια την παραγωγή.

2. Στον «πληθωρισμό της απληστίας»: Η διατήρηση υψηλών περιθωρίων κέρδους από μεγάλες επιχειρήσεις, παρά τη σχετική σταθεροποίηση κάποιων πρώτων υλών.

3. Στην κλιματική κρίση: Η οποία πλήττει την αγροτική παραγωγή, εκτοξεύοντας τις τιμές των τροφίμων.

Πέρα από την ΤτΕ, πρόσφατες μελέτες οικονομικών ινστιτούτων (όπως το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και το ΙΟΒΕ) επιβεβαιώνουν ότι ο λεγόμενος «πληθωρισμός των φτωχών» είναι πολύ υψηλότερος από τον γενικό δείκτη. Για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, ο πληθωρισμός στα είδη πρώτης ανάγκης και τα ενοίκια αγγίζει το 7 – 8%, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους κατευθύνεται σε αυτά τα αγαθά.

Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρωζώνη, την ώρα που τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, στραγγαλίζοντας τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική αύξηση των πραγματικών μισθών (και όχι μόνο των ονομαστικών), η εγχώρια ζήτηση θα υποχωρήσει περαιτέρω, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο στασιμότητας.

Το ερώτημα που πλανάται είναι αν η κυβέρνηση διαθέτει τα «πολεμοφόδια» για να αναχαιτίσει αυτό το κύμα. Με τα πλεονάσματα να αποτελούν απαράβατο όρο της Ε.Ε., τα περιθώρια για επιδοματική πολιτική εξαντλούνται. Η μοναδική διέξοδος, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που όμως μέχρι στιγμής φαίνεται να ευνοεί κυρίως τους «μεγάλους παίκτες» της αγοράς, αφήνοντας την πραγματική οικονομία στο περιθώριο.

Η προειδοποίηση όμως Στουρνάρα είναι το «καμπανάκι» πριν από την καταιγίδα. Το 2026 δεν θα είναι η χρονιά της μεγάλης φυγής προς τα εμπρός, αλλά μια χρονιά άμυνας. Η Ελλάδα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει τους κραδασμούς ενός επίμονου πληθωρισμού, χωρίς να θυσιάσει την αναπτυξιακή της προοπτική. Για τον πολίτη όμως, παραμένει η ίδια παλιά ερώτηση: «Πόσο θα κοστίζει το ψωμί αύριο;» και η απάντηση, δυστυχώς, επιμένει να λέει… ακριβά.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη και τις υπεκφυγές για ανύπαρκτους τίτλους σπουδών του

Μητσοτάκης για μπλόκο στα social στους ανήλικους: «Απελπισμένοι οι γονείς» – Gaming και διαδικτυακός τζόγος παίρνουν σειρά

Αιχμές και ερωτήματα για τον Μακάριο Λαζαρίδη διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ – «Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη»