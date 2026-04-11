Αταλάντη: Κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στη θάλασσα

Διερχόμενος οδηγός εντόπισε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου αυτοκίνητο στη θάλασσα στη Σκάλα της Αταλάντης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Δύτης βούτηξε για να διαπιστώσει αν υπάρχει εγκλωβισμένος, αλλά τελικά το αμάξι ήταν άδειο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το όχημα είχε κλαπεί από την περιοχή του Αλιάρτου Βοιωτίας.

