Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμα του για το Πάσχα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσει «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους».

«Αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα, χρόνια πολλά!», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε

Ανδρουλάκης: «Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές»

Μήνυμα Μητσοτάκη για το Πάσχα: «Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας»