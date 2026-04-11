Το επόμενο Peugeot 208 (Mk3) θα έχει τετράγωνο τιμόνι (photos)

Το φουτουριστικό τιμόνι Hypersquare θα είναι μόνο ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κοινού για το νέας γενιάς Peugeot 208 που αναμένεται το 2027. Επιπλέον, θα διαθέτει νέα αρχιτεκτονική και σχεδίαση, ενώ, πέραν της ηλεκτρικής έκδοσης, θα υπάρχουν και θερμικές

Του Luca Cereda – Εικονογράφηση: Marcelo Poblete

Αν τα μοντέλα της γαλλικής σχολής δεν είναι του γούστου σας, καλύτερα να το ξανασκεφτείτε και να το αποδεχθείτε. Και θα έχετε έναν καλό λόγο για να το κάνετε, καθώς στο προσεχές μέλλον θα ακούμε (και μάλιστα συχνά) για το νέα γενιάς Peugeot 208. Οι λόγοι είναι τουλάχιστον δύο και αμφότεροι έχουν το βάρος τους. Ο πρώτος αφορά το τιμόνι. Ήταν το 2012, όταν παρουσιάστηκε το πολυσυζητημένο και διχαστικό για πολλούς iCockpit – της σχεδιαστικής φιλοσοφίας με το μικρών διαστάσεων τιμόνι και την τοποθέτηση των οργάνων σε υπερυψωμένη θέση. Τώρα, το συμπαγών διαστάσεων μοντέλο της γαλλικής φίρμας φαίνεται έτοιμο να επανεφεύρει εκ νέου το βασικό χειριστήριο για τον οδηγό, μετατρέποντάς το σε ένα ορθογώνιο σχήμα με τέσσερις μεγάλες οπές.

Και, το σημαντικότερο, με ηλεκτρονική –και όχι μηχανική– σύνδεση με τους τροχούς, διαθέτοντας τεχνολογία steer-by-wire. Το δεύτερο σημείο αιχμής –λιγότερο εκκεντρικό αλλά εξίσου ουσιαστικό– αφορά την πλατφόρμα.

Το νέο 208 θα είναι το πρώτο μοντέλο της Stellantis που θα βασιστεί στη νέα αρχιτεκτονική STLA Small, αφιερωμένη στα μοντέλα κατηγορίας Β και C. Ένα κομβικής σημασίας τεχνολογικό «όπλο» στη βιομηχανική γεωπολιτική του ευρωαμερικανικού ομίλου και δυνητικά πολύτιμο και για την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία. Αφενός γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για αρχιτεκτονική που θα μπορούσε να φιλοξενήσει και μοντέλα ιταλικών εταιριών. Αφετέρου επειδή, πάνω σε αυτήν τη βάση, η Stellantis σκοπεύει να κατασκευάζει δύο μικρομεσαία μοντέλα στο εργοστάσιο του Πομιλιάνο ντ’ Άρκο, στα περίχωρα της Νάπολης.

Εκτός κι αν, στο μεταξύ, το βιομηχανικό πλάνο (που αναθεωρείται υπό τη διοίκηση του νέου CEO, Antonio Filosa) επιφυλάξει θεαματικές ανατροπές. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και μια ακόμη, διόλου αμελητέα, λεπτομέρεια. To 208 συγκαταλέγεται στα πιο καλοπουλημένα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, όντας στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων το 2022. Μάλιστα, με τη σημερινή γενιά να διεκδικεί επανειλημμένα μια θέση στο βάθρο απέναντι στα Renault Clio, Dacia Sandero και VW Golf/T-Roc.

Όχι απλά μία επανέκδοση

Κοιτώντας προς το μέλλον, είναι ένα πρωτότυπο που μας δείχνει τον δρόμο για την 3η γενιά του 208. To Polygon που παρουσιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο συγκεντρώνει τις τεχνολογικές καινοτομίες που η Peugeot σκοπεύει να εισαγάγει στα μοντέλα της από το 2027 και μετά. Πρώτα απ’ όλα το τιμόνι Hypersquare, με το ορθογώνιο σχήμα του να συνδυάζεται με την τεχνολογία steer-by-wire, η οποία υπόσχεται να δίνει στον οδηγό μια αίσθηση όπως η αντίστοιχη ενός καρτ. Παράλληλα, όμως, το πρωτότυπο προσφέρει και μια σαφή εικόνα για τη σχεδιαστική φιλοσοφία του μελλοντικού μοντέλου παραγωγής.

Σκιαγραφεί τις αναλογίες και τα βασικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού σχεδιασμού, που προαναγγέλλει ένα ουσιαστικό εξελικτικό άλμα. Κοιτώντας το πιο ενδελεχώς, εμφανίζει μια –όχι και τόσο αόριστη– έμπνευση από το θρυλικό 205, τόσο στα βασικά σχεδιαστικά μοτίβα όσο και σε επιμέρους λεπτομέρειες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οριζόντια φωτεινή υπογραφή, που παραπέμπει στη μάσκα του ιστορικού προγόνου, αλλά αποδίδεται με σύγχρονη τεχνολογία LED, στο πλαίσιο μιας φρέσκιας και μοντέρνας σχεδιαστικής γλώσσας.

Συνολικά, η αίσθηση είναι ότι, παρότι τιμά το παρελθόν του, η Peugeot αποφεύγει τη λογική ενός μοντέλου «remake», όπως για παράδειγμα η Renault με το νέο «5», επιλέγοντας μια πιο διακριτική αναφορά στην παράδοση. Και ότι επιχειρεί να αγγίξει το συναίσθημα του κοινού με μια σαφώς πιο σπορ διάθεση, στοιχείο που διευκολύνει και τη γέννηση μιας μελλοντικής έκδοσης με το φημισμένο λογότυπο «GTi».

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι ήδη παρούσα στη σημερινή γκάμα, σε καθαρά ηλεκτρική μορφή, κάτι που αναμένεται να συμβεί και στη μελλοντική γενιά του 208. Το Polygon δίνει επίσης σαφείς ενδείξεις για τις διαστάσεις του μοντέλου παραγωγής. Το πρωτότυπο είναι μικρότερο από τέσσερα μέτρα μήκος, έναντι 4,06 μ. της τρέχουσας γενιάς. Οι διαστάσεις του, όμως, μάλλον υποδηλώνουν μια τάση που επικεντρώνεται στη στόχευση σε μια μεγαλύτερη αρχιτεκτονική, ώστε να προσφέρεται περισσότερος χώρος με μικρότερο συνολικό αποτύπωμα.

Διπλή στρατηγική

Αν αυτή η κατεύθυνση επιβεβαιωθεί, καθοριστικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της ευρυχωρίας θα διαδραματίσει ακριβώς η πλατφόρμα STLA Small. Από αυτήν αναμένεται, πρώτα απ’ όλα, μια ουσιαστική εξέλιξη σε επίπεδο επιδόσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την αυτονομία των ηλεκτρικών εκδόσεων. Ένα βήμα μπροστά τόσο σε σχέση με την πλατφόρμα e-CMP, στην οποία βασίζεται σήμερα το e-208, όσο και έναντι της «Smart Car» που στηρίζει τις ηλεκτρικές εκδόσεις των Fiat Grande Panda και Citroën C3. Πιο εξελιγμένη από τις τελευταίες, η νέα αρχιτεκτονική θα φιλοξενεί μπαταρίες διαφόρων χωρητικοτήτων, από καθαρά αστικές λύσεις στις 40 kWh έως μεγαλύτερα πακέτα που θα στοχεύουν αυτονομία της τάξης των 500 χιλιομέτρων. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι ένα επίσης πρόσφατο πρωτότυπο του Ομίλου Stellantis στην κατηγορία Β, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (βασίζεται και αυτό στην STLA Small), εφοδιάζεται με μπαταρίες ενεργειακής χωρητικότητας 82 kWh. Αν μέχρι εδώ η συζήτηση αφορούσε αποκλειστικά τις ηλεκτρικές εκδόσεις, σίγουρα δεν είναι τυχαίο.

Το νέο 208, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της εμπορικής του πορείας, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Όσον αφορά τις θερμικές εκδόσεις, η ζήτηση για υβριδικά και βενζινοκίνητα σύνολα –που δεν μπορεί να αγνοηθεί– αναμένεται να καλυφθεί μέσω της συνέχισης της παραγωγής και της εξέλιξης της τρέχουσας γενιάς. Για πόσο καιρό κανείς δεν γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση, η πλατφόρμα STLA Small, παρότι σχεδιασμένη πρωτίστως για ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, μπορεί να φιλοξενήσει και κινητήρες εσωτερικής καύσης με υβριδική τεχνολογία.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η Hyundai αποκαλύπτει το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3 στη Milano Design Week

Η Audi ανακοίνωσε το νέο A2 e-tron που θα παρουσιαστεί το ερχόμενο φθινόπωρο

Η GAC συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση στην διατήρηση αξίας οχημάτων σε βάθος τριετίας