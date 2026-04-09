Η Hyundai αποκαλύπτει το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3 στη Milano Design Week

Η Hyundai ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Milano Design Week 2026, που θα διεξαχθεί από 21 έως 26 Απριλίου, και οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν από κοντά τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της εταιρείας, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και η Παγκόσμια Πρεμιέρα του αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 3.

Η πρεμιέρα του μοντέλου αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παρουσίας της Hyundai στο Μιλάνο και αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στην εξελισσόμενη κατεύθυνση σχεδιασμού της μάρκας.

Αντί να παρουσιάσει ένα αυτόνομο προϊόν, η Hyundai θα αποκαλύψει πώς τα μελλοντικά της οχήματα προκύπτουν απευθείας από τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της.

Διαβάστε επίσης:

