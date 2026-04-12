Ιεράπετρα: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 16χρονου

Από καθαρή τύχη δεν υπέστη σοβαρότερο τραυματισμό ένας 16χρονος στην Ιεράπετρα, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους της χρήσης βεγγαλικών.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με το cretalive, υπέστη τραύμα στο χέρι, το οποίο αντιμετωπίστηκε με τέσσερα ράμματα, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία αφου ο πιτσιρικάς… γλίτωσε τα χειρότερα.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου αλλά και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η προανάκριση συνεχίζεται.
