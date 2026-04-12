ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 14:57
12.04.2026 11:42

Ιρλανδία: 5η ημέρα διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας στα καύσιμα – Μπλόκο στο δυιλιστήριο πετρελαίου και σε αυτοκινητόδρομους

Το ένα τρίτο των βενζινάδικων της Ιρλανδίας παραμένει χωρίς ανεφοδιασμό, η αστυνομία συνοδεύει πομπές βυτιοφόρων που μεταφέρουν πετρέλαιο και αρκετοί από τους αυτοκινητόδρομους της χώρας παραμένουν κλειστοί, καθώς για πέμπτη ημέρα εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν ενάντια στην αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Η αστυνομία απομάκρυνε και συνέλαβε διαδηλωτές για να ανοίξει ξανά το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Ιρλανδίας.

Ωστόσο, φορτηγά και τρακτέρ συνέχισαν να εμποδίζουν την πρόσβαση σε ζωτικές αποθήκες καυσίμων αλλά και στον κύριο αυτοκινητόδρομο γύρω από το Δουβλίνο καθώς και άλλων οδικών αξόνων.

Στο Κορκ, διαδηλωτές με τρακτέρ διέσχισαν το κέντρο της πόλης, εμποδίζοντας την κυκλοφορία και κρατώντας πινακίδες, συμπεριλαμβανομένης μιας που έγραφε «Martin Out» αναφερόμενη στον Michael Martin, τον επικεφαλής της κυβέρνησης της χώρας.

Ο αστυνομικός επίτροπος Τζάστιν Κέλι προειδοποίησε ότι οι διαδηλωτές αποκλείουν παράνομα κρίσιμες υποδομές και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. «Αυτά είναι μπλόκα που δεν αποτελούν νόμιμη μορφή διαμαρτυρίας, αλλά κρατούν τη χώρα σε κατάσταση ομηρίας», προειδοποίησε.

