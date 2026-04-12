12.04.2026
12.04.2026 09:37

Πειραιάς: Ανήλικοι πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο – Συνελήφθη 15χρονος

lewforeio_file
Στη σύλληψη ενός 15χρονου, που κατηγορείται ότι πέταξε κροτίδα σε λεωφορείο, ενώ κινούνταν με πατίνι προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο ανήλικος και ένας ακόμη φίλος του, που κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται, πέταξαν κροτίδα στο λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερατσίνι–Πειραιάς, ενώ βρίσκονταν στην Ακτή Μιαούλη.

Στο λεωφορείο επέβαιναν αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους και περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, εντόπισαν τα δύο άτομα λίγο πιο κάτω και προχώρησαν στη σύλληψη του ενός. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και άλλες κροτίδες και βεγγαλικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες του λεωφορείου.

Διαβάστε επίσης:

Λουτράκι: 14χρονος πνίγηκε ενώ έτρωγε σε ταβέρνα, τον έσωσε νοσηλεύτρια που ήταν στο μαγαζί

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» – Δήμαρχος… αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

Καβάλα: «Το κρατούσε η μητέρα του αγκαλιά στη θέση του συνοδηγού» – Πώς έγινε το τροχαίο (Video)


cupra_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cupra E-Hybrid: Αυτά είναι τα μοντέλα με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου

peru ekloges (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Προεδρικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης και βία συμμοριών

vintage_toys_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι στον χρόνο μέσα από vintage παιχνίδια – Το (ακριβό) χόμπι της νοσταλγίας (photos)

oscar-new
ΣΙΝΕΜΑ

Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)

trump_main
ΚΟΣΜΟΣ

Στα …κλουβιά ο Τραμπ – Πήγε σε αγώνα UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν (Video/Photos)

padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

islamabad_DIAPRAGMATEFSIS
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Ντι Βανς, για «παράλογες απαιτήσεις» κάνει λόγο η Τεχεράνη

cupra_main
peru ekloges (1)
vintage_toys_new
