Πειραιάς: Ανήλικοι πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο – Συνελήφθη 15χρονος

Στη σύλληψη ενός 15χρονου, που κατηγορείται ότι πέταξε κροτίδα σε λεωφορείο, ενώ κινούνταν με πατίνι προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο ανήλικος και ένας ακόμη φίλος του, που κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται, πέταξαν κροτίδα στο λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερατσίνι–Πειραιάς, ενώ βρίσκονταν στην Ακτή Μιαούλη.

Στο λεωφορείο επέβαιναν αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους και περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, εντόπισαν τα δύο άτομα λίγο πιο κάτω και προχώρησαν στη σύλληψη του ενός. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και άλλες κροτίδες και βεγγαλικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες του λεωφορείου.

