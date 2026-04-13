Απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα σε Τουρκοκύπρια που είχε τραγουδήσει το «Εμβατήριο της Σμύρνης» (Video)

Την Παρασκευή 10 Απριλίου απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα στην Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά, που είχε τραγουδήσει το «Εμβατήριο της Σμύρνης».

Η Καρατζά το καλοκαίρι του 2024 εμφανίστηκε σε συναυλία, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονόνοτητας στην Πλατεία Κομοτηνής και τραγούδησε μεταξύ άλλων το «Εμβατήριο της Σμύρνης».

Στο βίντεο που δημοσίευσε από τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος εξήγησε ότι επετράπη η είσοδο στην κόρη και τον σύζυγο της. «Είμαι η Ισίν Καρατζά και σας μιλώ από την Αθήνα. Το έγγραφο που κρατώ στα χέρια μου είναι η απόρριψη της εισόδου μου στην Ελλάδα. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα “Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος” και τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια” (İzmir Marşı). Εξαιτίας αυτού, εγώ απελαύνομαι αυτή τη στιγμή. Η κόρη μου και ο σύζυγός μου μπόρεσαν να περάσουν, αλλά εμένα μου το απαγόρευσαν».

:«Βιώνω μια παράλογη μεταχείριση που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανείς να μας δώσει ούτε ένα ποτήρι νερό. Είμαστε εδώ επί ώρες. Θα μας στείλουν πίσω στη χώρα μας. Ήρθαμε ως τουρίστες και αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα ως εχθρούς».

Το εμβατήριο αναφέρεται στην τελική φάση της Μικρασιατικής Εκστρατείας, η οποία σημαδεύτηκε από την πυρπόληση της Σμύρνης και τον βίαιο εκτοπισμό του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού.

