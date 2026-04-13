ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 12:19
13.04.2026 10:36

Απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα σε Τουρκοκύπρια που είχε τραγουδήσει το «Εμβατήριο της Σμύρνης» (Video)

Την Παρασκευή 10 Απριλίου απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα στην Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά, που είχε τραγουδήσει το «Εμβατήριο της Σμύρνης».

Η Καρατζά το καλοκαίρι του 2024 εμφανίστηκε σε συναυλία, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονόνοτητας στην Πλατεία Κομοτηνής και τραγούδησε μεταξύ  άλλων το «Εμβατήριο της Σμύρνης».

Στο βίντεο που δημοσίευσε από τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος εξήγησε ότι επετράπη η είσοδο στην κόρη και τον σύζυγο της. «Είμαι η Ισίν Καρατζά και σας μιλώ από την Αθήνα. Το έγγραφο που κρατώ στα χέρια μου είναι η απόρριψη της εισόδου μου στην Ελλάδα. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα “Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος” και τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια” (İzmir Marşı). Εξαιτίας αυτού, εγώ απελαύνομαι αυτή τη στιγμή. Η κόρη μου και ο σύζυγός μου μπόρεσαν να περάσουν, αλλά εμένα μου το απαγόρευσαν».

:«Βιώνω μια παράλογη μεταχείριση που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανείς να μας δώσει ούτε ένα ποτήρι νερό. Είμαστε εδώ επί ώρες. Θα μας στείλουν πίσω στη χώρα μας. Ήρθαμε ως τουρίστες και αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα ως εχθρούς».

Το εμβατήριο αναφέρεται στην τελική φάση της Μικρασιατικής Εκστρατείας, η οποία σημαδεύτηκε από την πυρπόληση της Σμύρνης και τον βίαιο εκτοπισμό του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού.

Διαβάστε επίσης

Κορωπί: Συνελήφθη influencer και γυμνάστρια μετά από καταδίωξη – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, βρέθηκαν αναβολικά στο όχημα

Σύρος: Ο 13χρονος ξύπνησε την οχιά από τη χειμερία νάρκη – Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του
Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο, σε σοβαρή κατάσταση ένας 17χρονος

Θεσσαλονίκη: 61χρονος πήγε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης του επιτέθηκε με τσεκούρι – Δύο συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια χρηματιστή μηνύει καθηγήτρια του Κολούμπια: Λένε ότι του πούλησε έρωτα για να της πάρει σπίτι στην Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Αλιβέρι: Κοριτσάκι 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο

ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός κινδύνου ο 13χρονος από τη Σύρο που τον δάγκωσε οχιά, νοσηλεύεται προληπτικά στην Αθήνα

ΣΙΝΕΜΑ

«Saint Savva»: Ντοκιμαντέρ και σειρά για τη ζωή και την πνευματική αποστολή του Αγίου Σάββα (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

ΚΑΛΧΑΣ

Συγκρούσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, η γραμμή Άδωνι, το πτυχίο Λαζαρίδη, Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

