search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.04.2026 17:16

Νέο ψηφιακό «μπλόκο» στο λαθρεμπόριο καπνού και αλκοόλ

Μια σημαντική τομή στην προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής και του παράνομου εμπορίου τίθεται σε εφαρμογή από τις 16 Απριλίου. Με το βλέμμα στραμμένο στην εξυγίανση της αγοράς, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το νέο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και συναφών προϊόντων, ένα εργαλείο που υπόσχεται να φέρει στο «φως» τη δραστηριότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Το νέο σύστημα εποπτείας δεν αποτελεί απλώς μια γραφειοκρατική προσθήκη, αλλά μια στρατηγική κίνηση για την προστασία των δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το κράτος στερείται ετησίως περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ —με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν το ποσό ακόμη ψηλότερα— λόγω του λαθρεμπορίου.

Πέρα από την οικονομική αιμορραγία των κρατικών ταμείων, η ανεξέλεγκτη διακίνηση αυτών των προϊόντων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι νόμιμες επιχειρήσεις, που επιβαρύνονται με υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης και αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, βρίσκονται εκτεθειμένες απέναντι σε παράνομα κυκλώματα που διαθέτουν προϊόντα σε τιμές που οι νομοταγείς επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Χρονοδιάγραμμα και Υποχρεώσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για την εγγραφή στο μητρώο έχει ήδη ξεκινήσει. Αμέσως μετά το Πάσχα, όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους καλούνται να εγγραφούν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα. Η προθεσμία είναι ασφυκτική, καθώς η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ερχόμενη Πέμπτη.

Η συμμετοχή στο μητρώο αφορά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και την εισαγωγή έως τη χονδρική και λιανική πώληση. Η ψηφιακή καταγραφή θα επιτρέπει στις αρχές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή των προϊόντων, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διοχέτευση παράνομων παρτίδων στην κατανάλωση.

Συνεργασία Υπουργείων

Το έργο αποτελεί προϊόν διυπουργικής συνεργασίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψηφιακής διακυβέρνησης στην άσκηση κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

  • Ανάπτυξη: Το σύστημα αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Εποπτεία: Λειτουργεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, καθώς ο έλεγχος των προϊόντων αυτών συνδέεται άμεσα και με την προστασία της δημόσιας υγείας από αμφιβόλου ποιότητας σκευάσματα.

Η επιτυχία του Ψηφιακού Μητρώου θα κριθεί από την ταχύτητα ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών που θα το αξιοποιήσουν. Αν το στοίχημα κερδηθεί, η αγορά θα περάσει σε μια νέα εποχή διαφάνειας, διασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα για τους επαγγελματίες και σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στην Αγορά: «Χρυσά» τα λαχανικά και καρτέλ στην οδό Αθηνάς – Σε αναβρασμό οι αρτοποιοί

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Μειώνει τον φόρο στα καύσιμα η Γερμανία, κατά 17 σεντς το λίτρο – Τι αποφασίστηκε

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στις ΗΠΑ για την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί το colpo grosso του Τραμπ με τους δασμούς δεν «πιάνει» στο Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ όσο υπάρχει πόλεμος

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με πέντε τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάϊεν: Θα προτείνουμε στοχευμένα μέτρα για τις τιμές ενέργειας στις 22 Απριλίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως.... Ιησούς - Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

