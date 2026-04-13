Νέο ψηφιακό «μπλόκο» στο λαθρεμπόριο καπνού και αλκοόλ

Μια σημαντική τομή στην προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής και του παράνομου εμπορίου τίθεται σε εφαρμογή από τις 16 Απριλίου. Με το βλέμμα στραμμένο στην εξυγίανση της αγοράς, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το νέο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και συναφών προϊόντων, ένα εργαλείο που υπόσχεται να φέρει στο «φως» τη δραστηριότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Το νέο σύστημα εποπτείας δεν αποτελεί απλώς μια γραφειοκρατική προσθήκη, αλλά μια στρατηγική κίνηση για την προστασία των δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το κράτος στερείται ετησίως περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ —με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν το ποσό ακόμη ψηλότερα— λόγω του λαθρεμπορίου.

Πέρα από την οικονομική αιμορραγία των κρατικών ταμείων, η ανεξέλεγκτη διακίνηση αυτών των προϊόντων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι νόμιμες επιχειρήσεις, που επιβαρύνονται με υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης και αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, βρίσκονται εκτεθειμένες απέναντι σε παράνομα κυκλώματα που διαθέτουν προϊόντα σε τιμές που οι νομοταγείς επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Χρονοδιάγραμμα και Υποχρεώσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για την εγγραφή στο μητρώο έχει ήδη ξεκινήσει. Αμέσως μετά το Πάσχα, όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους καλούνται να εγγραφούν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα. Η προθεσμία είναι ασφυκτική, καθώς η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ερχόμενη Πέμπτη.

Η συμμετοχή στο μητρώο αφορά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και την εισαγωγή έως τη χονδρική και λιανική πώληση. Η ψηφιακή καταγραφή θα επιτρέπει στις αρχές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή των προϊόντων, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διοχέτευση παράνομων παρτίδων στην κατανάλωση.

Συνεργασία Υπουργείων

Το έργο αποτελεί προϊόν διυπουργικής συνεργασίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψηφιακής διακυβέρνησης στην άσκηση κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Ανάπτυξη: Το σύστημα αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εποπτεία: Λειτουργεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, καθώς ο έλεγχος των προϊόντων αυτών συνδέεται άμεσα και με την προστασία της δημόσιας υγείας από αμφιβόλου ποιότητας σκευάσματα.

Η επιτυχία του Ψηφιακού Μητρώου θα κριθεί από την ταχύτητα ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών που θα το αξιοποιήσουν. Αν το στοίχημα κερδηθεί, η αγορά θα περάσει σε μια νέα εποχή διαφάνειας, διασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα για τους επαγγελματίες και σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

