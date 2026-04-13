ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 12:19
Ντεμπούτο στη μικρή οθόνη για τη Λίντσεϊ Λόχαν – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Count My Lies» στη Νέα Υόρκη

Η Λίντσεϊ Λόχαν (Lindsay Lohan) κάνει το ντεμπούτο της στη μικρή οθόνη, πρωταγωνιστώντας στη νέα μίνι σειρά των Hulu/Disney+, «Count My Lies».

Πρόκειται για μια παραγωγή που υπόσχεται ένταση, μυστικά και ανατροπές, βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Sophie Stava το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025 μέσω της Scout Press.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον Κιτ Χάριγκτον (Kit Harington), την Σέιλιν Γούντλεϊ (Shailene Woodley) και την Κάθριν ΛαΝάσα (Katherine LaNasa).

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «όταν η Sloane Caraway (Γούντλεϊ) καταφέρνει με μια σειρά από περίτεχνα ψέματα να εισβάλει στην πολυτελή ζωή της χαρισματικής Violet (Λόχαν) και του συζύγου της, Jay Lockhart (Χάριγκτον), πιστεύει πως η τύχη της επιτέλους άλλαξε. Ως η νέα τους νταντά, θεωρεί πως εξασφάλισε τη θέση των ονείρων της. Όμως, αγνοεί ότι η τέλεια βιτρίνα της οικογένειας κρύβει μυστικά έτοιμα να εκραγούν και η είσοδός της στο σπίτι θα έχει ολέθριες συνέπειες για όλους».

Σύμφωνα με το Deadline, πίσω από το πρότζεκτ βρίσκονται οι πρώην εκτελεστικοί παραγωγοί και συν-δημιουργοί της επιτυχημένης σειράς «This Is Us», Ισαάκ Άπτακερ (Isaac Aptaker) και Ελίζαμπεθ Μπέργκερ (Elizabeth Berger).

Το δίδυμο ηγείται της παραγωγής μέσω της εταιρείας τους, The Walk-Up, σε συνεργασία με την 20th Television. Στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Λόχαν και η Γούντλεϊ ενώ η συγγραφέας έχει ενεργό ρόλο στην παραγωγή.

Τα γυρίσματα της σειράς ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα και πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη.

