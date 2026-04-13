Πάσχα: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Χαμηλές ταχύτητες στα διόδια της Ελευσίνας, πού καταγράφονται δυσκολίες στην Αθηνών – Λαμίας

Τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα έχουν πάρει από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα αρκετοί εκδρομείς, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται σε όσους κινούνται από την Κορινθία προς την Πελοπόννησο.
Στα διόδια έχουν σχηματιστεί οι πρώτες ουρές από τα αυτοκίνητα που κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, όπως στην Κορίνθου-Αθηνών από το ύψος του Ζευγολατιού μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.
Στην Τριπόλεως-Κορίνθου οι οδηγοί δυσκολεύονται στο ύψος της Νεμέας, πριν από τα διόδια Σπαθοβουνίου.
Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών-Λαμίας συναντούν δυσκολίες στο ύψος της Υλίκης και στη συνέχεια στο ύψος του Αυλώνα καθώς και στα διόδια Αφιδνών, όπου παρατηρούνται μικρές ουρές.
Για την ώρα, επίσης, καταγράφονται μικρές ουρές στα διόδια της Ελευσίνας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας από τις έξι το πρωί της Κυριακής του Πάσχα έως και τις 6 της Δευτέρας του Πάσχα, περίπου 33.000 πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας για την Αθήνα και περισσότερα τα 28.000 διοδίων Αφιδνών.
Αυξημένη είναι και η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού που αναμένεται να κλιμακωθεί μέχρι αργά το βράδυ.
