ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 15:08
13.04.2026 13:54

Πάσχα: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Χαμηλές ταχύτητες στα διόδια της Ελευσίνας, πού καταγράφονται δυσκολίες στην Αθηνών – Λαμίας

Τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα έχουν πάρει από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα αρκετοί εκδρομείς, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται σε όσους κινούνται από την Κορινθία προς την Πελοπόννησο.

Στα διόδια έχουν σχηματιστεί οι πρώτες ουρές από τα αυτοκίνητα που κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, όπως στην Κορίνθου-Αθηνών από το ύψος του Ζευγολατιού μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Στην Τριπόλεως-Κορίνθου οι οδηγοί δυσκολεύονται στο ύψος της Νεμέας, πριν από τα διόδια Σπαθοβουνίου.

Δυσκολίες και στην Αθηνών – Λαμίας

Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών-Λαμίας συναντούν δυσκολίες στο ύψος της Υλίκης και στη συνέχεια στο ύψος του Αυλώνα καθώς και στα διόδια Αφιδνών, όπου παρατηρούνται μικρές ουρές.

Για την ώρα, επίσης, καταγράφονται μικρές ουρές στα διόδια της Ελευσίνας.

Πάνω από 60.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια μέχρι το πρωί

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας από τις έξι το πρωί της Κυριακής του Πάσχα έως και τις 6 της Δευτέρας του Πάσχα, περίπου 33.000 πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας για την Αθήνα και περισσότερα τα 28.000 διοδίων Αφιδνών.

Αυξημένη είναι και η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού που αναμένεται να κλιμακωθεί μέχρι αργά το βράδυ.  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

