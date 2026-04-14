Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο, επέστρεφε από λιτανεία

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε μοναχός στο Άγιο Όρος, λίγο μετά την ολοκλήρωση της λιτανείας της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί».
Το περιστατικό συνέβη σε ορεινό δρόμο πάνω από τις Καρυές. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο μοναχός ανετράπη με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του και τον τραυματισμό του συνεπιβάτη του.
Ο μοναχός, σύμφωνα με το eleftheria, υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.
H υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τη διοίκηση του Αγίου Όρους.
Κεφαλονιά: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης – Τι κατέθεσαν οι τρεις συλληφθέντες
Τραγωδία στους Παξούς: «Θέλω να δω τον αδελφό μου και να του πω ό,τι δεν του έχω πει», συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου
Μυτιλήνη: Κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ από ομάδες κτηνοτρόφων – Το πλοίο αναχώρησε με τους μισούς επιβάτες
