search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 21:57
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 19:44

Disney: Καταργεί 1.000 θέσεις εργασίας ενόψει… «αναδιοργάνωσης» – Το email στους εργαζόμενους

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Τζος Ντ’ Αμάρο ανακοίνωσε απολύσεις με email του προς τους εργαζομένους, καθώς ο ίδιος επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της εταιρείας.

Οι περικοπές θα αφορούν κυρίως το τμήμα μάρκετινγκ, που αναδιοργανώθηκε τον Ιανουάριο, και άλλα τμήματα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στούντιο και τηλεόρασης, στο ESPN, προϊόντα και τεχνολογία και ορισμένες εταιρικές λειτουργίες, σύμφωνα με ένα άτομο με γνώση των σχεδίων.

Περίπου 1.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν, σύμφωνα με την πηγή.

«Δεδομένου του ταχέως εξελισσόμενου ρυθμού των βιομηχανιών μας, αυτό απαιτεί να αξιολογούμε συνεχώς πώς να προωθήσουμε ένα πιο ευέλικτο και τεχνολογικά εξοπλισμένο εργατικό δυναμικό για να καλύψει τις ανάγκες του αύριο», έγραψε ο Ντ’ Αμάρο σε email που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Κατά συνέπεια, θα καταργήσουμε ρόλους σε ορισμένα τμήματα της εταιρείας».

Όπως και άλλα στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές πραγματικότητες, όπως της φθίνουσας πορείας σε επιχειρήσεις τηλεόρασης, της συρρίκνωσης των εισπράξεων και του αυξημένου ανταγωνισμού.

Ο τελευταίος μεγάλος γύρος απολύσεων έγινε το 2023, όταν η Disney ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 7.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξοικονόμησης 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κόστος.

Η Disney τόνισε ότι απασχολούσε περίπου 231.000 άτομα μέχρι τον Σεπτέμβριο, στο τέλος του οικονομικού έτους.

Η Wall Street Journal ανέφερε πρώτη τις περικοπές θέσεων εργασίας που σχεδιάζει η εταιρεία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3