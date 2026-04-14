Μανώλης Μαυρομμάτης: Συγκλονιστική αφήγηση για την περιπέτεια της υγείας του – «Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί ό,τι και σε μένα» (Video)

Για την τραγωδία που βίωσε τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι, από την οποία έχασε τη σύζυγό του, αλλά και για το «πολύ δύσκολα 3,5 χρόνια» που πέρασε «μέσα σε 4 τοίχους και ένα ταβάνι» στο νοσοκομείο και το κέντρο αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, μίλησε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

«Ήταν 1,5 χρόνο στο “Γ. Γεννηματάς” και μετά στο κέντρο αποκατάστασης. Πέρασα 3,5 χρόνια σε 4 τοίχους και 1 ταβάνι, ήταν δύσκολα πολύ δύσκολα» είπε στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής. «Ελπίζω τώρα που όλα ξεπεράστηκαν και ολοκληρώθηκε η αποθεραπεία μου αν και δεν είναι τόσο απόλυτα καλά το θέμα της αποθεραπείας μου γιατί συνδέεται και με την απώλεια της συζύγου μου σε αυτά τα τραγικά γεγονότα που πέρασαν στο σπίτι μου» συνέχισε.

Περιέγραψε, επίσης, «τη δύσκολη στιγμή όταν έχασα τη σύζυγό μου μου μέσα σε μια φωτιά που έκαιγε τα πάντα γύρω κι εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω να τη σώσω και δεν το κατάφερα». «Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία σας λέω λίγο ρεαλιστικά» συμπλήρωσε για τη σύζυγό του, Ρένα Βενιέρη.

Μιλώντας για το δραματικό περιστατικό που συνέβη σε «μια αναπάντεχη στιγμή» είπε ότι ήταν «μια τραγωδία ολοκληρωμένη και ευτυχώς ο γιος μου ήταν αυτός που εγκατέλειψε τη δουλειά του προσωρινά στην Αγγλία για να μου συμπαρασταθεί και να με βοηθήσει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας».

«Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί ό,τι και σε μένα. Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού του που φρόντισε για τα πάντα ώστε να μην δει τον πατέρα του καθηλωμένο σε ένα δωμάτιο» κατέληξε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

