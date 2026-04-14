ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:08
14.04.2026 11:19

Μανώλης Μαυρομμάτης: Συγκλονιστική αφήγηση για την περιπέτεια της υγείας του – «Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί ό,τι και σε μένα» (Video)

Για την τραγωδία που βίωσε τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι, από την οποία έχασε τη σύζυγό του, αλλά και για το «πολύ δύσκολα 3,5 χρόνια» που πέρασε «μέσα σε 4 τοίχους και ένα ταβάνι» στο νοσοκομείο και το κέντρο αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, μίλησε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

«Ήταν 1,5 χρόνο στο “Γ. Γεννηματάς” και μετά στο κέντρο αποκατάστασης. Πέρασα 3,5 χρόνια σε 4 τοίχους και 1 ταβάνι, ήταν δύσκολα πολύ δύσκολα» είπε στον ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής. «Ελπίζω τώρα που όλα ξεπεράστηκαν και ολοκληρώθηκε η αποθεραπεία μου αν και δεν είναι τόσο απόλυτα καλά το θέμα της αποθεραπείας μου γιατί συνδέεται και με την απώλεια της συζύγου μου σε αυτά τα τραγικά γεγονότα που πέρασαν στο σπίτι μου» συνέχισε.

Περιέγραψε, επίσης, «τη δύσκολη στιγμή όταν έχασα τη σύζυγό μου μου μέσα σε μια φωτιά που έκαιγε τα πάντα γύρω κι εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω να τη σώσω και δεν το κατάφερα». «Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία σας λέω λίγο ρεαλιστικά» συμπλήρωσε για τη σύζυγό του, Ρένα Βενιέρη.

Μιλώντας για το δραματικό περιστατικό που συνέβη σε «μια αναπάντεχη στιγμή» είπε ότι ήταν «μια τραγωδία ολοκληρωμένη και ευτυχώς ο γιος μου ήταν αυτός που εγκατέλειψε τη δουλειά του προσωρινά στην Αγγλία για να μου συμπαρασταθεί και να με βοηθήσει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας».

«Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί ό,τι και σε μένα. Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού του που φρόντισε για τα πάντα ώστε να μην δει τον πατέρα του καθηλωμένο σε ένα δωμάτιο» κατέληξε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

Διαβάστε επίσης

Google doodle: Αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Κβαντικής Φυσικής

ΝΥΤ: Αντιδρά το Χόλιγουντ στο ντιλ Warner Bros και Paramount -«Σταματήστε τη συγχώνευση»- Έρευνα και στη Βρετανία

Wall Street Journal: Απορρίφθηκε προσωρινά η αγωγή Τραμπ κατά της εφημερίδας για την υπόθεση Επστάιν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένουν στην αποπομπή Λαζαρίδη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την συνέντευξη στο Open: «Αμετανόητος και αλαζόνας σε ζωντανή μετάδοση»

ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήγε να κλέψει και… άφησε το τσαντάκι του στη βεράντα – Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΘΕΑΤΡΟ

Οικογένεια Άνταμς – Το Μιούζικαλ: Επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο με λαμπερό καστ και παράταση παραστάσεων (Photos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

