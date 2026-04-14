ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:05
14.04.2026 09:52

Google doodle: Αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Κβαντικής Φυσικής

google_doodle_new

Αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Κβαντικής Φυσικής (World Quantum Day) είναι το σημερινό doodle της Google.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κβαντικής Φυσικής είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Απριλίου με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση της κβαντικής επιστήμης και τεχνολογίας.

Το 1900 ο Μαx Planck εισήγαγε την έννοια του κβάντου ενέργειας, εξήγησε δηλαδή ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να εκπέμπεται μόνο σε «κβάντα» ή «πακέτα» ενέργειας (quantum=ποσό) δηλαδή ακέραιο πολλαπλάσιο μιας στοιχειώδους ποσότητας.

Το 1905 ο Einstein θεώρησε ότι το φως εκπέμπεται ή απορροφάται ασυνεχώς και η ελάχιστη ποσότητα είναι το κβάντο φωτός ή φωτόνιο. Αυτά οδήγησαν στην «κβάντωση» και άλλων μεγεθών, πχ στροφορμή ηλεκτρονίου.

Η παραδοχή αυτή οδήγησε στην επανάσταση της κβαντομηχανικής (της πιο επιτυχημένης επιστημονικής θεωρίας όλων των εποχών) που άλλαξε την επιστημή της φυσικής, της χημείας, αλλά και την αντίληψή μας για τον κόσμο. Επίσης η εφαρμογή της θεωρίας οδήγησε σε σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις, όπως οι ημιαγωγοί, τα τρανζίστορ, το λέιζερ, η υπεραγωγιμότητα, τα μικροσκόπια σήραγγας κτλ.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε ως αναφορά στο 4,14, δηλαδή στα πρώτα στρογγυλοποιημένα ψηφία της σταθεράς του Planck (4,14 x 10 – 15 eV x s = 0,00000000000000414 electronvolt x second), η οποία αποτελεί θεμελιώδη σταθερά για την κβαντική φυσική.

Η ημέρα περιλαμβάνει ομιλίες, επισκέψεις σε εργαστήρια, πάνελ συζητήσεων, εκθέσεις και διαδικτυακή διάδοση μέσω hashtags όπως #WorldQuantumDay.

google_news_icon

aerolimenas irakleiou new
qantas- Project Sunrise-9
adams-theatro-new
fotovoltaika_new
tileorasi
moufteia-komotinis-123
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
sanchez-wife
asthenoforo
aerolimenas irakleiou new
qantas- Project Sunrise-9
adams-theatro-new
