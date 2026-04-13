ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 19:58
13.04.2026 18:33

Warner Bros και Paramount στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής της Βρετανίας

Έρευνα για την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις «επόμενες εβδομάδες» η αντιμονοπωλιακή ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος τη Δευτέρα στο Reuters.

«Οι κλάδοι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης συνεισφέρουν δισεκατομμύρια στην οικονομία μας, επομένως είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε εάν οι συμφωνίες μεταξύ στούντιο ενδέχεται να βλάψουν τον ανταγωνισμό… Αναμένουμε να ξεκινήσουμε την έρευνα φάσης 1 τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) σε δήλωση που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η CMA είχε ζητήσει νωρίτερα απόψεις σχετικά με τη συμμόρφωση της συμφωνίας ως προς τον ανταγωνισμό, ένα τυπικό βήμα στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών προτού αποφασίσει αν θα ξεκινήσει επίσημα έρευνα για μια συμφωνία.

Η ρυθμιστική αρχή έχει δώσει προθεσμία στα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις 27 Απριλίου για να υποβάλουν σχόλια.

Η Paramount και η Warner Bros δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

