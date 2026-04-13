Warner Bros και Paramount στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής της Βρετανίας

Έρευνα για την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις «επόμενες εβδομάδες» η αντιμονοπωλιακή ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος τη Δευτέρα στο Reuters.

«Οι κλάδοι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης συνεισφέρουν δισεκατομμύρια στην οικονομία μας, επομένως είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε εάν οι συμφωνίες μεταξύ στούντιο ενδέχεται να βλάψουν τον ανταγωνισμό… Αναμένουμε να ξεκινήσουμε την έρευνα φάσης 1 τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) σε δήλωση που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η CMA είχε ζητήσει νωρίτερα απόψεις σχετικά με τη συμμόρφωση της συμφωνίας ως προς τον ανταγωνισμό, ένα τυπικό βήμα στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών προτού αποφασίσει αν θα ξεκινήσει επίσημα έρευνα για μια συμφωνία.

Η ρυθμιστική αρχή έχει δώσει προθεσμία στα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις 27 Απριλίου για να υποβάλουν σχόλια.

Η Paramount και η Warner Bros δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Wall Street Journal: Απορρίφθηκε προσωρινά η αγωγή Τραμπ κατά της εφημερίδας για την υπόθεση Επστάιν

«Raising Chelsea»: Οι Jamie Laing και Sophie Habboo του Made in Chelsea αποκτούν τη δική τους reality σειρά στο Disney+ (Video)

YouTube Premium: Νέες αυξήσεις στις τιμές των συνδρομών στις ΗΠΑ











