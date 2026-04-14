Βραδινή τηλεθέαση της Δευτέρας του Πάσχα: Ποιος άντεξε, ποιος έπεσε

Δευτέρα του Πάσχα χθες και στη prime time, το τοπίο είχε έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή:

Το «Σόι σου» στον Alpha δεν ήταν απλώς πρώτο, ήταν το πρόγραμμα που κράτησε τη βραδιά σταθερή. Σε σχέση με την Κυριακή, όχι μόνο δεν έχασε, αλλά ενίσχυσε τη θέση του.

Δίπλα του, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κινήθηκε πιο διακριτικά, χωρίς να απειλήσει, αλλά και χωρίς να εξαφανιστεί.

Το «Survivor» προσπάθησε να επανέλθει και έδειξε σημάδια ζωής σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, όμως δεν κατάφερε ποτέ να μπει σε τροχιά κορυφής.

Στον ANT1, η ελληνική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι» κράτησε μια αξιοπρεπή πορεία, χωρίς όμως να δημιουργήσει δυναμική ανατροπής, ενώ οι «Σούπερ ήρωες» κινήθηκαν πιο χαμηλά, χωρίς να βρουν ανταπόκριση.

Στο STAR, η «Τροία» διατήρησε ένα σταθερό κοινό, αλλά χωρίς ένταση, ενώ στο MEGA η «Σωφερίνα» και το «Έχω παιδιά» έμειναν σε δεύτερο πλάνο, χωρίς να μπουν ουσιαστικά στο παιχνίδι.

Το OPEN με τον «Πιο αδύναμο κρίκο» και τη βραδινή ταινία δεν κατάφερε να ξεχωρίσει,

ενώ η ΕΡΤ1 με το «Από Ήλιο σε Ήλιο» παρέμεινε χαμηλά, χωρίς καμία μεταβολή που να αλλάζει την εικόνα της ζώνης.

