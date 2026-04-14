search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου – Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέψευσε σήμερα τα σενάρια περί άμεσης έλλειψης καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανησυχία της επικεντρώνεται στην επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών το επόμενο διάστημα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για δημοσιεύματα και επιστολές φορέων του αεροπορικού κλάδου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άνα-Κάιζα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για έλλειψη καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών».

Όπως είπε, η ομάδα συντονισμού για την ενέργεια στην ΕΕ που συνεδρίασε πριν από μερικές ημέρες, επιβεβαίωσε ότι «οι προμήθειες αργού πετρελαίου στα διυλιστήρια της ΕΕ παραμένουν σταθερές και δεν υπάρχει ανάγκη για αποδέσμευση επιπλέον αποθεμάτων επί του παρόντος». Σημείωσε, ωστόσο, ότι «η κατάσταση στα καύσιμα αεροσκαφών παραμένει η κύρια ανησυχία μας αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας πως «τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο βασίζεται σε εισαγωγές».

Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τον συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία, συγκαλώντας εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των ομάδων συντονισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η πλήρης εικόνα και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα αποθέματα, τη δυναμικότητα διύλισης και τις εναλλακτικές οδούς εισαγωγής. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η «στενή παρακολούθηση και πλήρης επίγνωση της κατάστασης» είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί «να προτείνει ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον χρειαστεί».

Αναφορικά με το επικείμενο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που αναμένεται να παρουσιάσει η Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, η εκπρόσωπος περιορίστηκε να δηλώσει ότι η προσέγγιση θα είναι «ολιστική», χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: «Μέσα στην απελπισία του, ο Λαζαρίδης έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως "τεμπέληδες"»

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού εντοπίζονται προβλήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3