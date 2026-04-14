Ψηφιακό Ευρώ: Πιλοτική Πρεμιέρα για ένα έτος – Το χρονοδιάγραμμα της ΕΚΤ και το «κλειδί» των offline πληρωμών

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη νομισματική αλλαγή μετά την εισαγωγή του ευρώ έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, η διαδικασία περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη.
Το ψηφιακό ευρώ ετοιμάζεται να εισέλθει σε μια κρίσιμη πιλοτική κυκλοφορία διάρκειας ενός έτους, η οποία θα κρίνει την τελική του μορφή και τον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθεί στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ακολουθεί μια προσεκτικά δομημένη στρατηγική. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης διερεύνησης, το εγχείρημα βρίσκεται πλέον στη φάση της τεχνικής υλοποίησης. Η πιλοτική κυκλοφορία για ένα έτος δεν είναι απλώς μια δοκιμή, αλλά το τελικό στάδιο αξιολόγησης των υποδομών πριν από την επίσημη κυκλοφορία.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, θα ελέγξουν την αντοχή των συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες, τη διαλειτουργικότητα με τις εμπορικές τράπεζες και, κυρίως, την ευκολία χρήσης για τον απλό καταναλωτή.
Το στοιχείο που αναμένεται να κάνει το ψηφιακό ευρώ ανταγωνιστικό απέναντι στα μετρητά είναι η δυνατότητα offline συναλλαγών. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ορόσημο που απαντά στις ανησυχίες περί ιδιωτικότητας:
Η αναφορά στην έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η εγχώρια οικονομική αρχή στο εγχείρημα. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα μορφή χρήματος.
Στόχος είναι το ψηφιακό ευρώ να μην αποτελέσει ένα ακόμη μέσο πληρωμής, αλλά μια ασφαλή, δωρεάν και καθολικά προσβάσιμη επιλογή που θα θωρακίσει τη νομισματική κυριαρχία της Ευρωζώνης απέναντι στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.
