Η Κνωσός του 1700 π.Χ. «ζωντανεύει» μέσω τεχνητής νοημοσύνης – Εντυπωσιακή αναπαράσταση (Video)

Την Κνωσό γύρω στο 1700 π.Χ. επιχειρεί να αναπαραστήσει ένα εντυπωσιακό ψηφιακό βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μεταφέροντας το κοινό στην εποχή ακμής του Μινωικού πολιτισμού.

Η αναπαράσταση παρουσιάζει το Ανάκτορο της Κνωσού, όπως εκτιμάται ότι ήταν στην αρχαιότητα. Μία μοναδική περιήγηση στην Κνωσό της αρχαιότητας, μέσα στο θρυλικό Ανάκτορο, ένα εκτεταμένο συγκρότημα με υποδομές, ιδιαίτερα προηγμένες για την εποχή του.

Μέσα στην Κνωσό του 1700 π.Χ.

Μέσα από το εντυπωσιακό αυτό βίντεο βλέπουμε, συγκεκριμένα, ένα τεράστιο συγκρότημα με πάνω από 1.000 δωμάτια, χωρίς οχυρωματικά τείχη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανακτόρου τα οποία ήταν πολύ εξελιγμένα, όπως και τα υδραυλικά συστήματα που θεωρούνται εξαιρετικά πρωτοποριακά για τον αρχαίο κόσμο.

Δημιουργός του βίντεο είναι ο Arthur Revives με το κανάλι στο YouTube «Arthur Revives the Past», ένα κανάλι αφιερωμένο στην αναβίωση αρχαίων πόλεων μέσω της Ιστορίας και της ανακατασκευής, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Εξηγώ πώς αυτός ήταν ένας πολιτισμός που κυβερνιόταν όχι από βασιλιάδες, αλλά από αρχιέρειες και πώς αντιμετώπισαν δύο αποκαλυπτικές καταστροφές, μια ηφαιστειακή έκρηξη με τη δύναμη εκατομμυρίων ατομικών βομβών, ακολουθούμενη από μια εισβολή πολεμιστών από την ηπειρωτική Ελλάδα» σημειώνει μεταξύ άλλων ο δημιουργός στο ΑΙ βίντεο για την Κνωσό.

