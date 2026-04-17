17.04.2026 22:16

Θεσσαλονίκη: 44χρονος πατέρας άρπαξε τον 7χρονο γιο του – Σε ισχύ Missing Alert

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την αρπαγή ανηλίκου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, μετά την ενεργοποίηση Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση ενός 7χρονου αγοριού που απήχθη από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 44χρονος άνδρας μετέβη στο σπίτι όπου διαμένει η 37χρονη μητέρα του παιδιού και πρώην σύντροφός του, στην οποία έχει ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια και η γονική μέριμνα του ανηλίκου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, άρπαξε το παιδί και αποχώρησε.

Ο 44χρονος φέρεται να προχώρησε και σε λεκτική και σωματική βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Η γυναίκα, μετά το συμβάν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε σοβαρά τραύματα.

Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά, ενώ σε βάρος του πατέρα υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση που του απαγορεύει την προσέγγιση της μητέρας και των τέκνων τους.

Μετά την καταγγελία, έχει ξεκινήσει αναζήτηση για τη σύλληψή του, με τις Αρχές να τον κατηγορούν για αρπαγή ανηλίκου, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

Σε ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει: Στις 16/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Βαγγέλη (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

