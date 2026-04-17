Κεφαλονιά: Όπλο και δεσμίδες χρημάτων στα social media του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα – Το βαρύ παρελθόν και οι νέες αποκαλύψεις

Νέα στοιχεία που ρίχνουν «φως» στο παρελθόν του 26χρονου αρσιβαρίστα, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, έρχονται στη δημοσιότητα.

Όπως μεταδίδει το Mega, φωτογραφικό υλικό που είχε ο ίδιος αναρτήσει στα social media τον δείχνει να ποζάρει κρατώντας δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 100 και 500 ευρώ. Σε άλλη εικόνα εμφανίζεται μαζί με φίλο του, κρατώντας όπλο.

Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα προστίθενται στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης, την ώρα που ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει στην απολογία του ότι το μοιραίο βράδυ προμηθεύτηκε δύο φορές ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό τη χρήση στο δωμάτιο όπου βρισκόταν και η 19χρονη.

Από τον πρωταθλητισμό σε αλλεπάλληλες περιπέτειες με τις Αρχές

Στοιχεία που αφορούν στη δράση του 26χρονου τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια σταθερά επιθετική συμπεριφορά και συχνές εντάσεις με τον νόμο. Άτομα που τον γνώριζαν κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα επεισόδια, ενώ το 2024 είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας αλλά και παραβίαση φύλαξης αρχής.

Σε περιστατικό του Απριλίου 2024, όταν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτική ουσία μέσα στο όχημά του σε έλεγχο ρουτίνας και προχώρησαν στην κατάσχεσή του. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ένταση, καθώς ο τότε 24χρονος φέρεται να επιχείρησε να πάρει πίσω το κατασχεμένο αυτοκίνητο.

Λίγο αργότερα, περίπου 20 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από αστυνομικό τμήμα στην Κεφαλονιά, όπου εκείνη την περίοδο υπηρετούσε μόλις ένας φρουρός. Σύμφωνα με καταγγελίες, μέλη της ομάδας μπήκαν στο κτίριο και προσπάθησαν ακόμη και να μετακινήσουν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., σηκώνοντάς το με τα χέρια για να διευκολύνουν την πρόσβασή τους. Το συμβάν φέρεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο που τραβήχτηκε από άτομο της παρέας, στο οποίο διακρίνονται τρία άτομα να επιχειρούν να μετακινήσουν το όχημα.

Η μαρτυρία για υπόθεση με «χάπι βιασμού»

Την ίδια ώρα, καταγγελία 31χρονης γυναίκας, που ήρθε στο «φως» μετά τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, αναφέρει ότι είχε υποψίες για πιθανή χορήγηση «χαπιού βιασμού» από τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα.

Η γυναίκα περιέγραψε περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη το καλοκαίρι του 2022 σε καφέ-μπαρ στο Αργοστόλι. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, είχε μεταβεί στο καφέ μόνη της για να πιει ποτό και μετά από ένα ή δύο ποτά έχασε αιφνίδια τις αισθήσεις της, χωρίς να έχει καμία μνήμη μέχρι το επόμενο πρωί.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ενημερώθηκε αργότερα ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο μπαρ είχε έρθει σε επαφή με τον 26χρονο, με τον οποίο -όπως σημείωσε- είχε απλώς επιφανειακή γνωριμία. Η ίδια υποστήριξε ότι υπάρχουν πράξεις που δεν θυμάται καθόλου, ενώ έκανε λόγο για πλήρη απώλεια μνήμης για το υπόλοιπο της νύχτας.

«Την επόμενη μέρα δεν θυμόμουν το παραμικρό», φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της, προσθέτοντας ότι απευθύνθηκε στις Αρχές μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης θανάτου της 19χρονης, θεωρώντας ότι το δικό της περιστατικό μπορεί να συνδέεται με ευρύτερη έρευνα.

Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ανασφάλιστο όχημα και παρέσυρε πεζό

Στο ιστορικό του 26χρονου περιλαμβάνεται και τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού που σημειώθηκε στην Αθήνα το 2021. Ο ίδιος φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ανασφάλιστο όχημα, όταν παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και χτύπησε άνδρα που διέσχιζε διάβαση πεζών. Ο 57χρονος τραυματίας είχε δηλώσει ότι ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο, χωρίς ωστόσο να δείξει ενδιαφέρον για την κατάστασή του.

Παράλληλα, ο πρώην αθλητής της άρσης βαρών έχει πλέον συνολικά 9 διαφορετικές δικογραφίες σε βάρος του. Το ποινικό του ιστορικό περιλαμβάνει:

το 2020 κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή

το ίδιο έτος νέες υποθέσεις για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση

το 2021 κατηγορία για απειλή

το 2022 για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας

το 2023 για απειλή και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών

το 2024 για απλή σωματική βλάβη

το 2024 για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής

τον Δεκέμβριο του 2025 για βαριά σωματική βλάβη, υπόθεση για την οποία είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

