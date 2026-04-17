Πτώση 30χρονης στην Αθήνα: Κάμερα κατέγραψε τι έγινε – Μόνη της έσπασε το τζάμι – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Βιντεοληπτικό υλικό έχουν στη διάθεση τους οι αρχές που θα ρίξει φως στις συνθήκες υπό τις έπεσε από τον 3ο η 30χρονη στο κέντρο της Αθήνας.

Στα πλάνα φαίνεται η 30χρονη να βγαίνει από τοδιαμέρισμα του 3ου και να κατευθύνεται στον 4ο. Ο 45χρονος Ιταλός στην κατάθεση του υποστήριξε ότι της ζήτησε να φύγει από το διαμέρισμα, εκείνη δεν έφευγε και για αυτό τσακώθηκαν.

Η 30χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται να σπάει το τζάμι του παραθύρου με ένα σιδερένιο κομμάτι από κάσα πόρτας. Το τζάμι ήταν παχύ και φαίνεται ότι στην προσπάθεια της να το σπάσει τραυματίστηκε.

Εξετάζεται το σενάριο να ήταν χρήστρια ναρκωτικών

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα γιατί η 30χρονη κατευθύνθηκε στον 4ο και όχι στο ισόγειο που είναι η έξοδος της πολυκατοικίας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι να ήταν χρήστρια ναρκωτικών και να έκανε κακό στον ευατός της, όταν το στερητικό σύνδρομο ήταν σε έξαρση.

Η 30χρονη και ο 45χρονος γνωρίστηκαν σε dating app. To διαμέρισμα ήταν μισθωμένο από πλατφόρμα.

