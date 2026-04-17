Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καβγά της 30χρονης που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας

Στο φως ηχητικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει τον καβγά πριν από την τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας 30χρονη από την Αιθιοπία.

Ο καβγάς σημειώθηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και οι συνθήκες θανάτου της 30χρονης γυναίκας παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η γυναίκα φέρεται να είναι αλλοδαπή 30 ετών με καταγωγή από την Αιθιοπία και είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα του 3ου ορόφου, το οποίο είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας με βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να συναντήσει έναν άνδρα, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Ο άνδρας είναι ένας Ιταλός 45 ετών, έχει προσαχθεί από τις αρχές και εξετάζεται, ενώ ερευνάται αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι γύρω από το παράθυρο από το οποίο έπεσε η 30χρονη βρέθηκε ποσότητα αίματος, σαν το θύμα να προσπάθησε να κρατηθεί πριν πέσει.

Τόσο ο 45χρονος Ιταλός όσο και η γυναίκα από την Αιθοπία είχαν αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι μαρτυρίες ενοίκων της πολυκατοικίας.

Νεαρός, ο οποίος διέμενε στο κτίριο και ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, περιέγραψε στο ΕΡΤnews όσα άκουσε:

«Ξύπνησα λίγο μετά τις 4:20 τα ξημερώματα από κραυγές. Άκουσα τζαμαρία να σπάει. Η γυναίκα κάτι μουρμούριζε, άκουσα λέξεις στα αγγλικά, κάτι σαν «I am sorry, come back». Ένας άνδρας επίσης φώναζε, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, ούτε τους έχω ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι βρίσκεται σπάνια στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς πρόκειται για οικογενειακή ιδιοκτησία, και δεν είχε αντιληφθεί πότε έφτασαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, άκουσε μόνο τον τσακωμό τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, λίγο πριν από το περιστατικό ακούστηκε άνδρας να καλεί σε βοήθεια και να ζητά να ειδοποιηθεί άμεσα η αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας.

Ααστυνομικοί ερευνούν το το διαμέρισμα όσο και τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν την άτυχη γυναίκα στο κενό από τον τρίτο όροφο.

