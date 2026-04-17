Συνελήφθη άνδρας στην Αρχαία Ολυμπία που μετέφερε 16 αρνάκια χωρίς άδεια

Ένας άνδρας συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Κούμανι της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς μετέφερε 16 αμνοερίφια, χωρίς σχετική άδεια.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, πραγματοποίησαν έλεγχο στο φορτηγό που οδηγούσε ο άνδρας, όπου και διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε στην κατοχή του υγειονομικό πιστοποιητικό μετακίνησης για τα ζώα.

Το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ τα αρνάκια εξετάστηκαν από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ηλείας και τα ιατρικά δείγματα θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

