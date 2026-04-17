Το πολύ αλάτι βλάπτει σοβαρά τη μνήμη, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Η ακολούθηση μίας διατροφής πλούσιας σε αλάτι μπορεί να επιταχύνει την απώλεια μνήμης, ιδίως στους άνδρες, αναφέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan, στην Αυστραλία.

Μελετώντας μερικές εκατοντάδες εθελοντές, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι πλήττεται πρωτίστως η επεισοδιακή μνήμη τους. Η επεισοδιακή μνήμη είναι ένας τύπος μακροχρόνιας μνήμης, που μας επιτρέπει να θυμόμαστε συγκεκριμένα προσωπικά βιώματα, περιστατικά και καταστάσεις του παρελθόντος.

Χάρη στην επεισοδιακή μνήμη θυμόμαστε επίσης το πλαίσιο στο οποίο συνέβησαν αυτά τα γεγονότα (π.χ. τι, που και πότε).

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Neurobiology of Aging. Όπως γράφουν οι ερευνητές, αρκετές μελέτες στο εργαστήριο έχουν δείξει ότι η κατανάλωση άλατος σχετίζεται με τη νοητική διαταραχή. Η συσχέτιση αυτή, όμως, παραμένει λιγότερο ξεκάθαρη στους ανθρώπους.

Το αλάτι (κυρίως το νάτριο που περιέχει) είναι απαραίτητο για πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Ωστόσο οι σύγχρονοι άνθρωποι τρώνε πολύ περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται ο οργανισμός τους.

Αυτό δεν οφείλεται μόνον στο επιτραπέζιο αλάτι που προσθέτουμε στο φαγητό και τις σαλάτες μας. Πολλά τρόφιμα εκ φύσεως περιέχουν νάτριο (π.χ. κρέας, γαλακτοκομικά, ορισμένα λαχανικά όπως το σέλερι και τα παντζάρια). Άλλα περιέχουν πρόσθετο νάτριο από το αλάτι που χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι λ.χ.:

Επεξεργασμένα κρεατικά

Τρόφιμα σε κονσέρβες

Σάλτσες και αλείμματα

Κατεψυγμένα γεύματα

Δημητριακά πρωινού

Πρόχειρα φαγητά

Η μελέτη

Δεδομένης της υπερκατανάλωσης, οι ερευνητές θέλησαν να εξακριβώσουν εάν υπάρχει αντίκτυπος στις νοητικές δεξιότητες. Έτσι, ενέταξαν στη μελέτη τους 1.208 εθελοντές, μέσης ηλικίας 71 ετών. Το 41% ήσαν άνδρες.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια διατροφής για να υπολογίσουν οι επιστήμονες την κατανάλωση άλατος. Υποβλήθηκαν επίσης πέντε φορές σε τεστ αξιολόγησης των νοητικών δεξιοτήτων τους. Η πρώτη ήταν κατά την έναρξη της μελέτης. Οι υπόλοιπες τέσσερις διεξήχθησαν στη διάρκειά της, με μεσοδιάστημα 18 μηνών η μία από την άλλη.

Στο τέλος των 72 μηνών που μεσολάβησαν, η επεισοδιακή μνήμη έφθινε πολύ πιο γρήγορα στους συμμετέχοντες που έτρωγαν πολύ αλάτι. Αυτό όμως ίσχυε κυρίως στους άνδρες. Παραδόξως δεν εντοπίστηκε ανάλογη συσχέτιση στις γυναίκες.

«Οι άνδρες συμμετέχοντες παρουσίαζαν επίσης υψηλότερη αρτηριακή πίεση. Αυτή επηρεάζεται από την κατανάλωση άλατος, επομένως ενδέχεται να παίζει ρόλο στα ευρήματά μας», δήλωσε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr. Samantha Gardener, μεταδιδακτορική νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Edith Cowan.

Ωστόσο πρόσθεσε πως απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διερευνηθούν οι αιτίες της διαφοράς. Πρέπει επίσης να εξακριβωθεί εάν η μείωση του άλατος στη διατροφή θα μπορούσε να επιβραδύνει την έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ.

Δεδομένου όμως ότι η υπερκατανάλωση άλατος σχετίζεται με σημαντική αύξηση του κινδύνου αναπτύξεως καρδιαγγειακών προβλημάτων, δεν βλάπτει να το μειώσουμε από τώρα.

Πηγή: iatropedia

