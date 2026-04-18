Axios: Ο Τραμπ σόκαρε τον Νετανιάχου – Το Ισραήλ ζήτησε εξηγήσεις για την «απαγόρευση» να βομβαρδίζει τον Λίβανο

Εξαπίνης φαίνεται πως έπιασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους συνεργάτες του η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social το απόγευμα της Παρασκευής, στην οποία τόνιζε, σε αρκετά έντονο τόνο, πως έχει απαγορευτεί, πλέον, στο Ισραήλ να συνεχίσει να βομβαρδίζει τον Λίβανο. «Αρκετά, ως εδώ!» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Ιερουσαλήμ να μην είχε απαντήσει επισήμως ως αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Τελικά, ο αιφνιδιασμός της Ιερουσαλήμ αποκαλύφθηκε μέσω διαρροών από δύο πηγές, τις οποίες επικαλείται το Axios, σύμφωνα με τις οποίες ο αιφνιδιασμένος Νετανιάχου και οι στενοί του συνεργάτες ζήτησαν διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο, καθώς η αυστηρή τοποθέτηση του Τραμπ ερχόταν σε αντίθεση με το περιεχόμενο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, την οποία είχε δημοσιοποιήσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε προσωπικά «σοκαρισμένος» και ανήσυχος όταν ενημερώθηκε για την ανάρτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου, καθώς η διατύπωσή του δημιουργούσε την εντύπωση ότι η Ουάσιγκτον επιβάλλει δεσμευτική εντολή στο Ισραήλ — κάτι που θεωρείται πρωτοφανές σε σύγκριση με τη στάση προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων.

Τι είχε ανακοινώσει ο Τραμπ την Πέμπτη

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την Πέμπτη την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, έπειτα από πολυήμερες πιέσεις των ΗΠΑ προς τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η αρχική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, προβλέπει ότι το Ισραήλ δεσμεύεται να μην προχωρά σε επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στον Λίβανο — είτε πρόκειται για στρατιωτικές εγκαταστάσεις είτε για κρατικούς ή πολιτικούς στόχους. Ωστόσο, ρητά διατηρεί το δικαίωμα να ενεργεί στρατιωτικά στο πλαίσιο αυτοάμυνας, «ανά πάσα στιγμή», σε περιπτώσεις σχεδιαζόμενων, επικείμενων ή συνεχιζόμενων επιθέσεων.

Η εκεχειρία θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη πολιτικά για την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία έχει επιμείνει ότι δεν περιορίζεται όσον αφορά τη δυνατότητα πλήγματος στόχων της Χεζμπολάχ, εφόσον προκύψει απειλή.

«Πρέπει να σταματήσουν να ανατινάζουν κτίρια» είπε ο Τραμπ, προκαλώντας «συναγερμό» στην Ιερουσαλήμ

Ωστόσο, την Παρασκευή, ο Τραμπ υιοθέτησε σαφώς πιο αυστηρή και κατηγορηματική ρητορική, γράφοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο» και ότι «απαγορεύεται» να το πράξει από τις ΗΠΑ. Σε συνέντευξή του στο Axios επανέλαβε τη θέση αυτή, τονίζοντας ότι «το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να ανατινάζει κτίρια» και ότι «δεν πρόκειται να το επιτρέψω» να συνεχιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισραηλινή πλευρά πληροφορήθηκε τις δηλώσεις αυτές από τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, Γεχιέλ Λάιτερ, επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο ζητώντας διευκρινίσεις και επισημαίνοντας ότι η τοποθέτηση του Τραμπ αντιφάσκει με τους συμφωνηθέντες όρους της εκεχειρίας.

Οι αμερικανικές διευκρινίσεις και το ισραηλινό χτύπημα παρά την εκεχειρία

Μετά από σχετικό ερώτημα, Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η συμφωνία παραμένει σε ισχύ όπως είχε διατυπωθεί: το Ισραήλ οφείλει να απέχει από επιθετικές επιχειρήσεις, αλλά διατηρεί πλήρως το δικαίωμα αυτοάμυνας έναντι σχεδιαζόμενων, επικείμενων ή εν εξελίξει επιθέσεων.

Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Παρασκευής και λίγο πριν από τη δημοσίευση της συνέντευξης Τραμπ, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε πλήγμα στο νότιο Λίβανο. Ισραηλινή πηγή υποστήριξε εκ των υστέρων ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει την εκεχειρία, επιτιθέμενη σε ισραηλινές δυνάμεις εντός της ζώνης ασφαλείας.

«Οι δυνάμεις μας ενήργησαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας για την εξουδετέρωση της απειλής, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο», ανέφερε η ίδια πηγή.

Στα σπίτια τους, εν μέσω εκεχειρίας, επιστρέφουν οι εκτοπισμένες οικογένειες

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στον Λίβανο, καθώς οικογένειες που εκτοπίστηκαν από το Ισραήλ επιστρέφουν στα σπίτια τους, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία.

Η Τεχεράνη έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τη συμφωνία

Ενώ το πρωί του Σαββάτου, μια νηοπομπή δεξαμενόπλοιων διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα παρακολούθησης MarineTraffic (τέσσερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αρκετά δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και χημικών προϊόντων), η Τεχεράνη τα έκλεισε ξανά, καθώς οι ΗΠΑ δεν ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τον ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB, η διοίκηση των «Φρουρών της Επανάστασης» ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «συνέχισαν τις πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του, και αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

«Μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και αντίστροφα, η κατάσταση στην περιοχή θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή της», δήλωσε η διοίκηση του IRGC.

