Δέρμα: Οι 6 καλύτερες βιταμίνες για υγιή και πιο λαμπερή επιδερμίδα

Οι σωστές βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να βοηθήσουν το δέρμα σας να καταπολεμήσει τις βλάβες, να μειώσει τη φλεγμονή και να επιβραδύνει τα ορατά σημάδια γήρανσης. Ενώ μια καλή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας και η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητα, η προσθήκη των κατάλληλων βιταμινών στη διατροφή και στο πρόγραμμα περιποίησης της επιδερμίδας σας μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της υγείας του δέρματός σας εκ των έσω.

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις καλύτερες βιταμίνες που τονώνουν το δέρμα, τα οφέλη τους και πώς να χρησιμοποιήσετε κάθε μία για πιο υγιή και λαμπερή επιδερμίδα.

Βιταμίνη C: Ο προστάτης της επιδερμίδας

Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που βοηθά στην προστασία του δέρματός σας από τη βλάβη των ελεύθερων ριζών, οι οποίες προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι ακτίνες UV και η ρύπανση. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αντοχής και της ελαστικότητας του δέρματος.

Οφέλη:

Προστατεύει το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία.

Προωθεί την παραγωγή κολλαγόνου για τη μείωση των ρυτίδων και της χαλάρωσης.

Μειώνει τα μαύρα στίγματα και την υπερμελάγχρωση αναστέλλοντας την παραγωγή μελανίνης.

Τρόπος χρήσης:

Τοπικοί οροί που περιέχουν 10-20% βιταμίνη C μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας στο δέρμα για ορατά αποτελέσματα.

Συμπεριλάβετε εσπεριδοειδή, πιπεριές και ακτινίδιο στη διατροφή σας, για να αυξήσετε φυσικά τα επίπεδα βιταμίνης C.

Βιταμίνη D: Το ενισχυτικό του φυσικού δερματικού φραγμού

Η βιταμίνη D παράγεται από το σώμα ως απόκριση στην έκθεση στον ήλιο, αλλά μπορεί επίσης να ληφθεί μέσω τροφών και συμπληρωμάτων. Αυτή η βιταμίνη παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του φυσικού φραγμού του δέρματος και στην προστασία του από δερματικά προβλήματα, που σχετίζονται με την υπεριώδη ακτινοβολία.

Οφέλη:

Ενισχύει το φυσικό προστατευτικό φράγμα του δέρματος.

Υποστηρίζει την ανάπτυξη των μαλλιών και μειώνει την τριχόπτωση.

Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου έξαρσης της ψωρίασης και του εκζέματος.



Τρόπος χρήσης:

Η έκθεση στον ήλιο για 15-20 λεπτά την ημέρα μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των επιπέδων βιταμίνης D. Μπορείτε επίσης να εντάξετε στη διατροφή σας λιπαρά ψάρια, αυγά και εμπλουτισμένα τρόφιμα, όπως το γάλα.

Βιταμίνη Ε: Η ενυδατική δύναμη

Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που βοηθά στην ενυδάτωση του δέρματος, στην καταπολέμηση της ξηρότητας και στην προστασία από τις βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία. Παίζει επίσης ρόλο στη μείωση της φλεγμονής και στην προώθηση της συνολικής επούλωσης του δέρματος.

Οφέλη:

Βοηθά στην ενυδάτωση του ξηρού δέρματος και στην μείωση των συμπτωμάτων του εκζέματος.

Μειώνει την εμφάνιση των ηλιακών κηλίδων, των ουλών και των ρυτίδων.

Προστατεύει το δέρμα από τις βλαβερές συνέπειες των ακτίνων UV.

Τρόπος χρήσης:

Μπορείτε να εφαρμόσετε βιταμίνη Ε τοπικά, για να βοηθήσει με ουλές ή ραγάδες, αλλά είναι γενικά πιο αποτελεσματική όταν καταναλώνεται σε τρόφιμα όπως το σπανάκι, τα αμύγδαλα και τα φυτικά έλαια.

Βιταμίνη Α: Η αντιγηραντική βιταμίνη

Η βιταμίνη Α είναι γνωστή για τον ρόλο της στην ανάπλαση και επισκευή της επιδερμίδας. Βοηθά στην ανάπτυξη νέων κυττάρων του δέρματος και ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ακμής.

Οφέλη:

Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες προάγοντας την ανανέωση του δέρματος.

Βελτιώνει την υφή του δέρματος και μειώνει την εμφάνιση της ακμής.

Υποστηρίζει την παραγωγή υγιών κυττάρων δέρματος για λεία, ομοιόμορφη επιδερμίδα.

Τρόπος χρήσης:

Τα ρετινοειδή, που προέρχονται από τη βιταμίνη Α, είναι κοινά στα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας κατά της γήρανσης.

Μπορείτε επίσης να πάρετε βιταμίνη Α τρώγοντας καρότα, γλυκοπατάτες και των φυλλώδη χόρτα.

Βιταμίνη Κ: Για την επισκευή της επιδερμίδας

Η βιταμίνη Κ είναι ζωτικής σημασίας για τις διαδικασίες επούλωσης του δέρματος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την μείωση της εμφάνισης μελανιών, μαύρων κύκλων και άλλων τύπων αποχρωματισμού του δέρματος.

Οφέλη:

Βοηθά στο ξεθώριασμα των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια.

Υποστηρίζει την επούλωση των πληγών και μειώνει τον αποχρωματισμό του δέρματος.

Παίζει ρόλο στη μείωση της φλεγμονής, που σχετίζεται με διάφορες δερματικές παθήσεις.

Τρόπος χρήσης:

Η βιταμίνη Κ μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά με κρέμες και ορούς, που έχουν σχεδιαστεί για μαύρους κύκλους και μώλωπες. Τα φυλλώδη λαχανικά όπως το λάχανο, το σπανάκι και το μπρόκολο είναι εξαιρετικές διατροφικές πηγές βιταμίνης Κ.

Βιταμίνη Β7: Ενισχύει τα μαλλιά και το δέρμα

Η βιταμίνη Β7, γνωστή και ως βιοτίνη, είναι μια απαραίτητη βιταμίνη που υποστηρίζει την ανάπτυξη των κυττάρων και παίζει ρόλο στην υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών. Βοηθά στην προώθηση της υγιούς αναγέννησης του δέρματος και υποστηρίζει την παραγωγή κερατίνης, μιας πρωτεΐνης που δυναμώνει τα μαλλιά και τα νύχια.

Οφέλη:

Προωθεί το υγιές, λαμπερό δέρμα.

Υποστηρίζει την ανάπτυξη των μαλλιών και αποτρέπει την αραίωση στο τριχωτό της κεφαλής.

Δυναμώνει τα νύχια και αυξάνει την αντίσταση στη θραύση τους.

Τρόπος χρήσης:

Η βιοτίνη διατίθεται ως συμπλήρωμα ή μπορεί να καταναλωθεί μέσω τροφών όπως τα αυγά, τα αμύγδαλα και οι γλυκοπατάτες.

Σύνοψη

Η διατήρηση μιας υγιούς επιδερμίδας απαιτεί έναν συνδυασμό καλών συνηθειών περιποίησης και σωστών θρεπτικών συστατικών. Η ενσωμάτωση βιταμινών που τονώνουν το δέρμα στη διατροφή σας και στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας μπορεί να συμβάλει στην προώθηση ενός υγιέστερου και φωτεινότερου αποτελέσματος.

Φροντίστε να συμβουλευτείτε γιατρό ή/και δερματολόγο πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε νέο σχήμα συμπληρωμάτων, καθώς οι ανάγκες κάθε ατόμου μπορεί να διαφέρουν.

Πηγή: onmed.gr

Διαβάστε επίσης:

Πώς το ανοσοποιητικό γίνεται «φονικό όπλο» κατά του καρκίνου και αλλάζει τα δεδομένα της ιατρικής

Το πολύ αλάτι βλάπτει σοβαρά τη μνήμη, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Οστεοπόρωση: 5 τρόποι για να την «προλάβετε»



