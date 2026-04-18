ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 09:17
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

18.04.2026 08:20

Απολογισμός Πάσχα 2026: Η γιορτή που «βγήκε» με δόσεις και περικοπές

Τώρα που τα φώτα της Λαμπρής έσβησαν, η σκληρή οικονομική πραγματικότητα επιστρέφει στο προσκήνιο. Το Πάσχα του 2026 θα μείνει στην ιστορία ως η γιορτή της «ψηφιακής πίστωσης», καθώς οι Έλληνες κατανάλωσαν μεν, αλλά με χρήματα που δεν είχαν.

Το μετα-Πασχαλινό χρέος: Τα στοιχεία της Skroutz

Τα τελικά στοιχεία από την αγορά επιβεβαιώνουν την τάση που είδαμε να κορυφώνεται τις προηγούμενες εβδομάδες. Η εκρηκτική άνοδος των υπηρεσιών «Buy Now, Pay Later» (BNPL) άλλαξε τον χάρτη των εορτών:

  • Αγορές με «δόσεις χωρίς κάρτα»: Η αύξηση κατά 100% στις δόσεις και το +119% στις παραγγελίες με πίστωση δεν ήταν απλώς μια τάση, αλλά μια στρατηγική επιβίωσης.
  • Μικρο-δανεισμός: Το γεγονός ότι η μέση αξία των αγορών με δόσεις περιορίστηκε σε χαμηλά επίπεδα (περίπου στα 124 ευρώ) αποδεικνύει ότι το δάνειο δεν χρησιμοποιήθηκε για επενδύσεις ή ακριβά δώρα, αλλά για να καλυφθούν οι βασικές πασχαλινές υποχρεώσεις: Η λαμπάδα του βαφτιστηριού και ένα ζευγάρι παπούτσια.
  • Ψυχολογία φόβου: Τα 124.000 νοικοκυριά που επέλεξαν τη χρέωση αντί για τα μετρητά το έκαναν με πλήρη επίγνωση ότι αν άδειαζαν το πορτοφόλι τους στις 12 Απριλίου, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν το υπόλοιπο του μήνα.

Η διατροφική φτώχεια σε πρώτο πλάνο – Η πίεση φάνηκε και στο πιάτο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ και των πρόσφατων ερευνών καταναλωτών που ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις γιορτές φαίνεται καθαρά:

1. Περικοπή του βραδινού: Ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων παραδέχεται πλέον ότι έχει περιορίσει το βραδινό γεύμα ως μέσο εξοικονόμησης. Η λογική του «ένα φρούτο ή κάτι πρόχειρο» δεν είναι πια επιλογή υγείας, αλλά οικονομική αναγκαιότητα.

2. Η εστίαση ως «απαγορευμένη ζώνη»: Παρά την κίνηση στις τουριστικές περιοχές, ο μόνιμος κάτοικος περιόρισε δραματικά την έξοδο για φαγητό. Η έρευνα δείχνει ότι το 55% των καταναλωτών μείωσε τις επισκέψεις σε εστιατόρια, προτιμώντας το σπίτι, όπου όμως και εκεί το περιεχόμενο του καλαθιού είναι πλέον 20% μικρότερο σε όγκο σε σχέση με πέρυσι.

Η ακρίβεια έχει δημιουργήσει μια «οικονομία των δύο ταχυτήτων». Από τη μία, οι τουριστικές εισπράξεις του Πάσχα δίνουν ανάσα στα κρατικά έσοδα, και από την άλλη, το μέσο νοικοκυριό ξεκινά την εβδομάδα μετά το Πάσχα με συσσωρευμένο χρέος.

Όταν ο Έλληνας αναγκάζεται να βάζει δόσεις για το δώρο ενός παιδιού και να κόβει το βραδινό του γεύμα, το πρόβλημα δεν είναι πια στατιστικό, αλλά κοινωνικό. Η «ακρίβεια» δεν είναι απλώς ένας δείκτης πληθωρισμού, αλλά ένας παράγοντας που επαναπροσδιορίζει το επίπεδο διαβίωσης στην Ελλάδα του 2026.

