Απολογισμός Πάσχα 2026: Η γιορτή που «βγήκε» με δόσεις και περικοπές

Τώρα που τα φώτα της Λαμπρής έσβησαν, η σκληρή οικονομική πραγματικότητα επιστρέφει στο προσκήνιο. Το Πάσχα του 2026 θα μείνει στην ιστορία ως η γιορτή της «ψηφιακής πίστωσης», καθώς οι Έλληνες κατανάλωσαν μεν, αλλά με χρήματα που δεν είχαν.
Τα τελικά στοιχεία από την αγορά επιβεβαιώνουν την τάση που είδαμε να κορυφώνεται τις προηγούμενες εβδομάδες. Η εκρηκτική άνοδος των υπηρεσιών «Buy Now, Pay Later» (BNPL) άλλαξε τον χάρτη των εορτών:
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ και των πρόσφατων ερευνών καταναλωτών που ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις γιορτές φαίνεται καθαρά:
1. Περικοπή του βραδινού: Ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων παραδέχεται πλέον ότι έχει περιορίσει το βραδινό γεύμα ως μέσο εξοικονόμησης. Η λογική του «ένα φρούτο ή κάτι πρόχειρο» δεν είναι πια επιλογή υγείας, αλλά οικονομική αναγκαιότητα.
2. Η εστίαση ως «απαγορευμένη ζώνη»: Παρά την κίνηση στις τουριστικές περιοχές, ο μόνιμος κάτοικος περιόρισε δραματικά την έξοδο για φαγητό. Η έρευνα δείχνει ότι το 55% των καταναλωτών μείωσε τις επισκέψεις σε εστιατόρια, προτιμώντας το σπίτι, όπου όμως και εκεί το περιεχόμενο του καλαθιού είναι πλέον 20% μικρότερο σε όγκο σε σχέση με πέρυσι.
Η ακρίβεια έχει δημιουργήσει μια «οικονομία των δύο ταχυτήτων». Από τη μία, οι τουριστικές εισπράξεις του Πάσχα δίνουν ανάσα στα κρατικά έσοδα, και από την άλλη, το μέσο νοικοκυριό ξεκινά την εβδομάδα μετά το Πάσχα με συσσωρευμένο χρέος.
Όταν ο Έλληνας αναγκάζεται να βάζει δόσεις για το δώρο ενός παιδιού και να κόβει το βραδινό του γεύμα, το πρόβλημα δεν είναι πια στατιστικό, αλλά κοινωνικό. Η «ακρίβεια» δεν είναι απλώς ένας δείκτης πληθωρισμού, αλλά ένας παράγοντας που επαναπροσδιορίζει το επίπεδο διαβίωσης στην Ελλάδα του 2026.
