Λέσβος: Αποζηµιώσεις και σχέδιο δράσης για τον αφθώδη πυρετό – Ενισχύσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ, επιστρέφει στα τυροκομεία το γάλα

Αίσιο τέλος είχαν οι διαπραγµατεύσεις κυβέρνησης και παραγωγών της Λέσβου χθες, λόγω των έκτακτων µέτρων για την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στο νησί, και έτσι το γάλα… επέστρεψε στα τυροκοµεία.

Επετράπη επίσης η διακίνηση τυριών (ωρίµανσης τουλάχιστον δύο µηνών) από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη χώρα, ενώ οι πρώτες ενισχύσεις-αποζηµιώσεις θα κατατεθούν στους λογαριασµούς των κτηνοτρόφων µέχρι το τέλος του µήνα. Άµεσα, τέλος, µεταβαίνουν στο νησί δέκα κτηνίατροι για τη σύσταση ειδικής επιτροπής.

Η έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιµετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και οδήγησε στο κεντρικό συµπέρασµα ότι η κρίσιµη κατάσταση που αντιµετωπίζει το νησί «απαιτεί ψυχραιµία, αυστηρή τήρηση των µέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των µέτρων κατά της διασποράς της νόσου».

Αργά το βράδυ της Πέµπτης είχε ήδη ανακοινωθεί έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο, µε την ενεργοποίηση ειδικού προγράµµατος αποζηµιώσεων ύψους 8.000.000 ευρώ για το διάστηµα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου. Αυτές ήταν οι δεσµεύσεις της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιριστές γαλακτοκοµικών προϊόντων και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Λέσβου. Από το ΥΠΑΑΤ ανακοινώθηκε η προετοιµασία σχεδίου για τη µερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές µέτρων βιοασφάλειας.

Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσηµάτων αναλαµβάνει την ευθύνη κατάρτισης και υλοποίησης ενός σχεδίου δράσης -το αποκαλούν «διάγραµµα ροής»- για τη διακίνηση αποκλειστικά ώριµων τυριών (άνω των δύο µηνών) από τα τυροκοµεία της Λέσβου προς τη λιανική αγορά. Αυτό θα συµβεί όταν θα µορφοποιηθεί το σύνολο των -πολύ αυστηρών- προϋποθέσεων που θα πρέπει να τηρούν όλα τα τυροκοµεία και πάντως µε ταχύτατους ρυθµούς, καθώς το σχέδιο αυτό µπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα.

Ενίσχυση των ελέγχων στο νησί

Ανακοινώθηκε επίσης η µετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ για να συνδράµουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, και η λειτουργία µιας οµάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων. Σύµφωνα µε την επιδηµιολογική πορεία της νόσου, µέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί 36 κρούσµατα αφθώδους πυρετού, σε ένα νησί όπου το 70% της οικονοµικής δραστηριότητας κατέχει η κτηνοτροφία: η Λέσβος διαθέτει σήµερα 7.000 βοοειδή, 500.000 αιγοπρόβατα και λίγες εκατοντάδες χοίρους – ζώα που απειλεί η συγκεκριµένη ζωονόσος.

Όπως δήλωσε µετά τη σύσκεψη ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, µε έγγραφό του έχει ήδη ζητήσει να διακινούνται, µέσω του λιµανιού Μυτιλήνης, κτηνοτροφικά προϊόντα που παρασκευάστηκαν πριν από την εµφάνιση του αφθώδους πυρετού και ζήτησε «να αποζηµιωθούν όλοι και µε ταχείς ρυθµούς, όχι µε ρυθµούς του ∆ηµοσίου». «Είµαι µε τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Το 70% της οικονοµικής ζωής του νησιού είναι η κτηνοτροφία. Κατανοούµε τους κτηνοτρόφους, είµαστε κοντά τους και θέλουµε να ενισχυθούν άµεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αγωνίες των κτηνοτρόφων

«Εκτός από τις άµεσες αποζηµιώσεις στους κτηνοτρόφους που πλήττονται τα κοπάδια τους, δεν ξέρουµε τι θα γίνει µε το µέλλον της παραγωγής µας», λένε οι κτηνοτρόφοι που έλαβαν την υπόσχεση ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι. «∆εν ζητάµε βοήθεια, εµείς θέλουµε να πουλάµε τα προϊόντα που παράγουµε». Η αναχαίτιση της ζωονόσου είναι το κύριο αίτηµα, επέµειναν.

Ο αφθώδης πυρετός είναι µια ζωονόσος που προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη ανησυχία από τις δύο ασθένειες που ήδη έχουν «επιτεθεί» στα εγχώρια κοπάδια, την πανώλη των µικρών µηρυκαστικών και την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Πρόκειται για έναν ιό πολύ πιο µεταδοτικό, πολύ πιο ανθεκτικό, που δεν κάνει… διακρίσεις και χαρακτηρίζεται ως «ο βασιλιάς των λοιµωδών νοσηµάτων στα ζώα». Η νόσος µπορεί να προσβάλει όλα τα ζώα που χρησιµοποιούνται από τον άνθρωπο για την παραγωγή κρέατος και γάλακτος (βοοειδή, αµνοερίφια, χοίρους) και για τον λόγο αυτό έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις. Μεταδίδεται πολύ γρήγορα, τόσο µε άµεση επαφή όσο και έµµεσα, µέσω οχηµάτων, εξοπλισµού, υποδηµάτων, υλικών και ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ µπορεί να µεταδοθεί και αερογενώς.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή

