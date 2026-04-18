Τραγωδία στον Κολωνό: Πώς ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά που σκότωσε δύο ανθρώπους, οι φωνές για βοήθεια – Μαρτυρίες περιοίκων

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στον Κολωνό, με δύο νεκρούς και μια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν ένοικοι και από γειτονικό διαμέρισμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:30 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Άργους και επεκτάθηκε γρήγορα σε γειτονικό διαμέρισμα στον ίδιο όροφο. Οι φλόγες τύλιξαν τα δύο διαμερίσματα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι μαρτυρίες για βοήθεια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 45-50 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμα από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η σύντροφός του, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η οποία επίσης κατέληξε. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μαρτυρίες κατοίκων στην ΕΡΤ κάνουν λόγο για δραματικές στιγμές. Περίοικοι άκουσαν φωνές για βοήθεια λίγο πριν επεκταθεί η πυρκαγιά, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες με ό,τι μέσα διέθεταν μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, με τις φλόγες να βγαίνουν από μπαλκόνια και παράθυρα, προκαλώντας ζημιές ακόμη και σε τέντες χαμηλότερων ορόφων.

Μάχη με τις φλόγες για τουλάχιστον 3 ώρες

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχείρησαν για τουλάχιστον τρεις ώρες, από τις 05:00 έως και τις 08:00, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Συνολικά συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένων ενοίκων από το κτίριο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το σαλόνι του διαμερίσματος, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το ενδεχόμενο ατυχήματος από τσιγάρο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στον χώρο υπήρχαν πολλά αντικείμενα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Η πολυκατοικία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

