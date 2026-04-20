ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:08
20.04.2026 10:59

ΕΡΤ: Εαρινή σύναξη μαμάδων στο πρόγραμμα

20.04.2026 10:59
Μια νέα σειρά εκπομπών για μαμάδες έρχεται να προστεθεί στο περιεχόμενο της κρατικής τηλεόρασης.

Σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση της απόφαση στη Διαύγεια, η πρόταση «Happy mommy» από την εταιρεία παραγωγής GV Productions, με συνολικό κόστος παραγωγής 251.279.30 ευρώ, πλέον ΦΠΑ,  για 26 επεισόδια.

Με τη νέα πρόταση ενισχύεται η εκπροσώπηση της συγκεκριμένης τυπολογίας προγράμματος στην ΕΡΤ, η οποία ως τώρα εκπροσωπείται από την εκπομπή «Μαμά-δες» που ήδη διανύει τον έκτο κύκλο εκπομπών της.

Διαβάστε επίσης

Beef: Τα πραγματικά country clubs πίσω από τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix (Photos)

ΒΟΥΛΗ TV: Το ντοκιμαντέρ «7 χρόνια, μια στιγμή – Η δίκη των Πρωταίτιων» υπενθυμίζει όσα συνέβησαν πριν από 51 χρόνια

Άννα Ζηρδέλη: «Πήγα στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη extra small και έφυγα large – Τότε ξεκίνησα ψυχολόγο» (Video)

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

Μαγικό πλάνο: Το Αστεροσκοπείο «έπιασε» συστοιχία δορυφόρων της Space X και μετεωρίτη πάνω από τον Κορινθιακό ουρανό (video)

Γιώργος Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

