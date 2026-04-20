ΕΡΤ: Εαρινή σύναξη μαμάδων στο πρόγραμμα

Μια νέα σειρά εκπομπών για μαμάδες έρχεται να προστεθεί στο περιεχόμενο της κρατικής τηλεόρασης.

Σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση της απόφαση στη Διαύγεια, η πρόταση «Happy mommy» από την εταιρεία παραγωγής GV Productions, με συνολικό κόστος παραγωγής 251.279.30 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για 26 επεισόδια.

Με τη νέα πρόταση ενισχύεται η εκπροσώπηση της συγκεκριμένης τυπολογίας προγράμματος στην ΕΡΤ, η οποία ως τώρα εκπροσωπείται από την εκπομπή «Μαμά-δες» που ήδη διανύει τον έκτο κύκλο εκπομπών της.

