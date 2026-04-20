Πανευρωπαϊκή έκθεση για τον καρκίνο του πνεύμονα: «Οι Έλληνες ασθενείς παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας»

Οι Έλληνες ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα βιώνουν από τα υψηλότερα επίπεδα ψυχικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, παράλληλα η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, αφήνοντας την πλειονότητα τους χωρίς υποστήριξη.
Συγκεκριμένα επτά στους δέκα ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα στην Ελλάδα επηρεάζονται ψυχικά μετά τη διάγνωση, περίπου 6 στους 10 αναφέρουν σημαντική επίπτωση στην οικογένεια, στα οικονομικά ή στην εργασία, ενώ το 68,3% μένει χωρίς ψυχολογική υποστήριξη. Η παραπάνω δυσοίωνη κατάσταση περιγράφεται στη 10η πανευρωπαϊκή έρευνα με τίτλο: «Καρκίνος του Πνεύμονα και Ψυχική Υγεία: Πώς βιώνουν τη νόσο οι ασθενείς και οι φροντιστές» που κοινοποιεί η «FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα», πλήρες και ενεργό μέλος του Lung Cancer Europe (LuCE).
Ο ψυχολογικός αντίκτυπος του καρκίνου του πνεύμονα επηρεάζει σημαντικά τόσο τους ασθενείς όσο και τους φροντιστές τους, ενώ πολλοί δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για τον λόγο αυτό, τα συστήματα υγείας και οι φορείς χάραξης πολιτικής οφείλουν να εντάξουν τη στήριξη της ψυχικής υγείας ως βασικό μέρος της φροντίδας για τον καρκίνο του πνεύμονα, με ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια της νόσου. Παράλληλα, η σαφής ενημέρωση και η ουσιαστική επικοινωνία από τους επαγγελματίες υγείας μπορούν να ενδυναμώσουν ασθενείς και φροντιστές ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τη νόσο και την ψυχική τους ευεξία.
Η Ελλάδα συμμετείχε στη 10η Έρευνα του LuCE – ως μία από τις 26 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας που έλαβαν μέρος στην έρευνα – συμβάλλοντας με 146 απαντήσεις από Έλληνες συμμετέχοντες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 6,6% του συνολικού δείγματος της έρευνας και αποτέλεσε τη βάση για την ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούν ειδικά τη χώρα μας.
Αναφορικά με το προφίλ των συμμετεχόντων από την Ελλάδα, το 41,1% ήταν ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, ενώ το 58,9% ήταν φροντιστές. Η πλειονότητα του δείγματος ήταν γυναίκες (86,2%), ενώ το 41,4% των ασθενών ανέφερε ότι η διάγνωση έγινε σε Στάδιο IV. Επιπλέον, το 52,1% των περιπτώσεων αφορούσε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (αδενοκαρκίνωμα).
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την Ελλάδα συγκρίνονται με τον μέσο όρο των συμμετεχόντων από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα.
Η έρευνα αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, την επιτακτική ανάγκη για ολοκληρωμένη φροντίδα που περιλαμβάνει τόσο την ιατρική όσο και την ψυχική υποστήριξη.
Τα συστήματα υγείας και οι φορείς πολιτικής πρέπει να εντάξουν τη στήριξη της ψυχικής υγείας ως βασικό στοιχείο της φροντίδας για τον καρκίνο του πνεύμονα, καθώς οι ασθενείς και οι φροντιστές βιώνουν σημαντικές ψυχολογικές δυσκολίες.
Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να παρέχουν σαφείς, κατανοητές και ολοκληρωμένες πληροφορίες για τη νόσο, τις θεραπείες και τις επιλογές φροντίδας, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να διαχειρίζονται ενεργά τη νόσο και την ψυχική τους ευεξία.
