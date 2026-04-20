Συντάξεις Μαΐου 2026: Εβδομάδα πληρωμών σε δύο δόσεις για όλα τα Ταμεία – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

Εβδομάδα πληρωμών για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου ξεκινάει για τους δικαιούχους όλων των Ταμείων, καθώς θα ολοκληρωθούν πριν το Σαββατοκύριακο.
Συγκεκριμένα, οι συντάξεις θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το διήμερο 23 και 24 Απριλίου.
Ειδικότερα:
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
Οπότε, οι συντάξεις από τα πρώην Ταμεία των μη μισθωτών θα πληρωθούν από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, σειρά παίρνουν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία μισθωτών.
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική εισήγηση του e-ΕΦΚΑ προέβλεπε τις πληρωμές των συντάξεων τη Δευτέρα 27 και την Τετάρτη 29 Απριλίου.
