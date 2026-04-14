ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

14.04.2026 06:42

ΕΦΚΑ: Μικρή «ανάσα» για τους μικρομεσαίους – Τι αλλάζει με την πενταετή παραγραφή χρεών

efka

Μετά από μια εξοντωτική δεκαπενταετία, όπου οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βρέθηκαν στο στόχαστρο των μνημονίων, της πανδημικής κρίσης και της επέλασης των πολυεθνικών ομίλων, μια σημαντική θεσμική μεταβολή έρχεται να αποκαταστήσει ένα αίσθημα δικαίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεώνεται πλέον να «τρέξει» με τους ρυθμούς της πραγματικής αγοράς, καθώς ο χρόνος παραγραφής των οφειλών μειώνεται οριστικά στην πενταετία.

Τέλος στην πολυετή αβεβαιότητα

Για χρόνια, ο αυτοαπασχολούμενος και ο μικρός εργοδότης ζούσαν υπό το φάσμα χρεών που μπορούσαν να βεβαιωθούν μετά από δέκα ή και είκοσι χρόνια, φορτωμένα με εξοντωτικές προσαυξήσεις που καθιστούσαν την αποπληρωμή τους αδύνατη. Αυτή η ιδιότυπη «ομηρία» έρχεται να τερματιστεί. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία έκρινε ότι το κράτος δεν μπορεί να θυμάται τις απαιτήσεις του μετά από δεκαετίες, παίρνει πλέον σάρκα και οστά με το νέο καθεστώς.

Με τον νόμο 4997/2022, ορίζεται ότι για τις οφειλές που δημιουργούνται από φέτος, η παραγραφή θα είναι πενταετής. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος οφείλει να είναι συνεπές και γρήγορο στις δικές του υποχρεώσεις ελέγχου, αντί να αφήνει χρέη να λιμνάζουν και να διογκώνονται, πνίγοντας κάθε προοπτική ανάπτυξης για τη μικρή επιχείρηση.

Πώς λειτουργεί το «ρολόι» της παραγραφής

Το νέο πλαίσιο παρέχει σαφείς κανόνες, ώστε ο επιχειρηματίας να μπορεί να προγραμματίσει το μέλλον του χωρίς εκπλήξεις από το παρελθόν:

  • Η έναρξη: Οι εισφορές του 2026 θα αρχίσουν να προσμετρώνται για παραγραφή από την 1η Ιανουαρίου 2027.
  • Το χρονικό όριο: Ο ΕΦΚΑ έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει αυτά τα ποσά μόνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2031.
  • Η προστασία: Αν στο διάστημα αυτό ο φορέας αδρανήσει, η απαίτηση παραγράφεται οριστικά.

Είναι μια δικλείδα ασφαλείας που αναγκάζει τη δημόσια διοίκηση να εκσυγχρονιστεί, σταματώντας την τακτική της «εκ των υστέρων» τιμωρίας των επαγγελματιών που πάλεψαν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους όρθιες μέσα σε αλλεπάλληλες κρίσεις.

Ηθική και οικονομική δικαίωση

Η μείωση του χρόνου παραγραφής δεν είναι μια «χάρη» προς τους οφειλέτες, αλλά μια αναγκαία προσαρμογή στην πραγματικότητα. Οι μικρομεσαίοι, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορούν να λειτουργούν ως «αιμοδότες» ενός συστήματος που καθυστερεί να εκκαθαρίσει τις εκκρεμότητές του.

Η καθιέρωση της πενταετούς παραγραφής αποτελεί, αν μη τι άλλο, μια πράξη σεβασμού προς τον Έλληνα μικρομεσαίο, που αφού επιβίωσε από τη μέγγενη των μνημονίων και το “λουκέτο” της πανδημίας, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Το κράτος οφείλει να σταματήσει να λειτουργεί ως τιμωρός και να γίνει αρωγός.

Η πενταετία δεν είναι απλώς ένας αριθμός· είναι το όριο της λογικής απέναντι στην κρατική κωλυσιεργία. Για χιλιάδες επαγγελματίες, αυτή η αλλαγή είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουν επιτέλους να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα, απαλλαγμένοι από τα βαρίδια μιας ατέρμονης αβεβαιότητας που τους στερούσε το δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία.

doudonis_chiotis
toyristria
meth new
makripoulia-new
latinopoulou_maketa
moufteia-komotinis-123
asthenoforo
sanchez-wife
netanyahu-345
irakleio zimies pasxa – new
doudonis_chiotis
toyristria
meth new
