Το πετρέλαιο «απογειώνεται»: Η άνοδος ξεπέρασε το 7% καθώς η κόντρα ΗΠΑ και Ιράν υπονομεύει τις ελπίδες για ειρήνη

Οι τιμές του πετρελαίου αντιδρούν ανοδικά σήμερα Δευτέρα (20.4.2026), καθώς επανέρχεται η αβεβαιότητα για την έκβαση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Πιο βίαιη είναι η αντίδραση του αμερικανικού αργού WTI, με άνοδο που έφτασε πάνω από το 7%, μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον στρατό των ΗΠΑ και ενώ το Ιράν συνεχίζει να παρεμποδίζει την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ συντηρώντας το κλίμα έντασης στη Μέση Ανατολή.

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, σημείωνε άνοδο 7,67% στα 90,28 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 6,76%, στα 96,49 δολάρια.

Το ράλι συνεχίζεται στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας με τα συμβόλαια του WTI να κάνουν πράξεις οριακά χαμηλότερα από τα 90 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 6-7% ενώ το Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι έχοντας περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του που διαμορφώνονται πάνω από 5%.

Οι τιμές αντιστρέφουν τις απώλειες από την τελευταία συνεδρίαση, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις φουντώνουν ξανά στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος ακολούθησε σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πυροβόλησε και κατέσχεσε ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν, αφού αγνόησε τις εντολές να σταματήσει κατά την έξοδό του από τον Πορθμό του Ορμούζ.

Συντάξεις Μαΐου 2026: Εβδομάδα πληρωμών σε δύο δόσεις για όλα τα Ταμεία – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

Fuel Pass: Στην τελική ευθεία οι αιτήσεις, τελευταία ευκαιρία για 914.000 επιλέξιμους

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC