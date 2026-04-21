search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 19:44

Ισπανικό δικαστήριο χαρακτήρισε τους μάρτυρες του Ιεχωβά «καταστροφική αίρεση»

21.04.2026 19:44
vivlos

Το δικαίωμα να χαρακτηρίσει κάποιος τους Μάρτυρες του Ιεχωβά «καταστροφική αίρεση» αναγνωρίζει η Δικαιοσύνη στην Ισπανία με απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει γύρο συζητήσεων και αντιδράσεις.

Τίποτα δεν εμποδίζει κάποιον να αυτοαποκαλείται «θύμα» των Μαρτύρων του Ιεχωβά ή ακόμα και να χαρακτηρίζει αυτή την οργάνωση «καταστροφική αίρεση», αποφάνθηκε δικαστήριο στην Ισπανία στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης, μία σπάνια απόφαση που επηρεάζει ένα ισχυρό θρησκευτικό κίνημα που υποβάλλει συχνά καταγγελίες εναντίον επικριτών του.

Ένα δικαστήριο της Μαδρίτης επικύρωσε στις 16 Απριλίου, κατόπιν έφεσης, απόφαση κατώτερου δικαστηρίου υπέρ της Ισπανικής Ένωσης Θυμάτων των Μαρτύρων του Ιεχωβά (AEAVTJ), κρίνοντας ότι η ονομασία αυτής της Ένωσης και οι επικρίσεις που διατυπώνει δεν συνιστούν παράνομη προσβολή στην τιμή της θρησκευτικής οργάνωσης, σύμφωνα με την απόφαση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ουσιαστικά, το δικαστήριο επικυρώνει ρητά το δικαίωμα κριτικής και καταγγελίας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου αυτής της οργάνωσης. Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκπρόσωποι των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ισπανία δεν απάντησαν αμέσως.

Ο χαρακτηρισμός των Μαρτύρων του Ιεχωβά ως «καταστροφική αίρεση», η επίσημη δήλωση ενός προσώπου ότι είναι «θύμα» τους και η σύσταση μίας ένωσης με τίτλο «Θύματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά» «εμπίπτει στην ομπρέλα της ελευθερίας της έκφρασης», σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που επικυρώνει απόφαση κατώτερου δικαστηρίου από τα τέλη του 2023.

Πρακτικές αίρεσης

«Ακόμα κι αν είναι δυσάρεστο ή βλαπτικό» για αυτό το θρησκευτικό κίνημα, η ελευθερία της έκφρασης ισχύει και όταν θεωρείται ότι το να ανήκει κανείς στους Μάρτυρες του Ιεχωβά «βλάπτει την υγεία, θέτει σε κίνδυνο ζωές ή δημιουργεί θύματα», υπογραμμίζει η απόφαση. Με έτος ίδρυσης τη δεκαετία του 1870 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Τσαρλς Ράσελ, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θεωρούν ότι είναι οι μόνοι που αποκαθιστούν τον Χριστιανισμό στις ρίζες του. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά κατηγορούνται τακτικά για πρακτικές που μοιάζουν με αίρεση λόγω των αυστηρών αρχών τους και η οργάνωση δεν διστάζει να καταθέσει αγωγές εναντίον όσων καταγγέλλουν τις πρακτικές της.

Έξι Ισπανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά είχαν, σε αυτή την περίπτωση, καταθέσει αγωγή κατά της AEAVTJ αμφισβητώντας τη χρήση της λέξης «θύματα» στην ονομασία της ένωσης και απαιτώντας τη διάλυσή της. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που σε μια χώρα υποστηρίζεται ότι μια θρησκεία μπορεί να χαρακτηριστεί “καταστροφική αίρεση”, ακόμη και αν είναι ορθώς καταγεγραμμένη ως θρησκεία», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρλος Μπαρνταβίο, δικηγόρος που εκπροσωπεί τα θύματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

«Δεν υπάρχει λόγος να διαβάζουμε Νίτσε, Σοπενχάουερ ή Χέγκελ», εξηγεί, αναφερόμενος στο διάσημο απόφθεγμα του Νίτσε ότι «ο Θεός είναι νεκρός». «Τώρα μπορούμε να πούμε “Πιστεύω ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μια καταστροφική αίρεση”, χωρίς φόβο δίωξης».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, αυτή η απόφαση, η οποία μπορεί ακόμα να προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, έχει «διεθνείς επιπτώσεις», ειδικά αν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και αυτό επικυρώσει την απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης.

Το δικαστήριο βάσισε την απόφασή του ιδίως σε εσωτερικά έγγραφα της οργάνωσης, τα οποία υποτίθεται ότι είναι εμπιστευτικά και προορίζονται για ηγετικά στελέχη, καθώς και στις μαρτυρίες οκτώ πρώην μελών.

Ο Σαμουέλ Φεράντο, πρόεδρος της AEAVTJ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο «πολύ ικανοποιημένος» με την απόφαση: «Η δικαιοσύνη επικυρώνει τη φωνή μας και το δικαίωμά μας να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως θύματα. Και επιβεβαιώνει ότι πολλές από τις πρακτικές τους δείχνουν ότι μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνη αίρεση».

«Μέχρι τώρα, οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης τολμούσε να τους αποκαλέσει αίρεση διακινδύνευε να δεχθεί αγωγή από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά», τόνισε.

«Πριν, δεν υπήρχε επίσημη οντότητα που να εκπροσωπεί τα θύματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, και όταν δημιουργήσαμε μια νομική ένωση, με το καταστατικό της, αυτοί (οι Μάρτυρες του Ιεχωβά) το θεωρούσαν επίθεση εναντίον τους», τόνισε, σημειώνοντας ότι από την αρχική απόφαση, είχαν δημιουργηθεί και άλλες ενώσεις «στο Μεξικό και την Αργεντινή». Ο σύλλογός του, που ιδρύθηκε το 2019, έχει πλέον 740 μέλη, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Eurovision
MEDIA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΛΧΑΣ

PODCASTS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:09
MEDIA

Πάνω από 1.000 καλλιτένχες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ: Massive Attack, Kneecap, Brian Eno υπογράφουν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «ολυμπιονίκες» της φοροδιαφυγής: Το μεγαλοστέλεχος που απέκρυψε 3,2 εκατ. και η κομμώτρια με τα σχεδόν 500.000 ευρώ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart παρουσίασε σήμερα τα πρώτα επίσημα σκίτσα του smart Concept #2 (photos)

1 / 3