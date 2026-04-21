ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:32
21.04.2026 09:15

Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε κλαδιά

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες, 20 Απριλίου 2026, στην περιοχή Νεοχωρίου της Δ.Ε. Αφετών (Άφησσος), στο Νότιο Πήλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός, γεννηθείς το 1967, προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 15:58, καθώς έκαιγε κλαδιά χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και δημιούργησε κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ.

Στη μάχη κατά της πυρκαγιάς ρίχτηκαν 55 πυροσβέστες, που με τη συνδρομή μηχανημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τριών πεζοπόρων τμημάτων καθώς και δύο αεροσκαφών κατάφεραν να την οριοθετήσουν γρήγορα.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

