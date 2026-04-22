ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 00:40
22.04.2026 23:44

Μπαρτσελόνα – Θέλτα: Διακοπή 20΄ για καρδιακό επεισόδιο στην εξέδρα και αγωνία για τον τραυματισμό Γιαμάλ (Video)

Προσωρινή διακοπή σημειώθηκε στον αγώνα Μπαρτσελόνα – Θέλτα, όταν φίλαθλος υπέστη καρδιακό επεισόδιο στην εξέδρα, ενώ την ίδια ώρα έντονη ανησυχία προκαλεί ο τραυματισμός του Λαμίν Γιαμάλ, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη μάχη του τίτλου στη La Liga.

Ο αγώνας μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Θέλτα διεκόπη προσωρινά λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων έσπευσαν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε οπαδό των Γαλιθιάνων.

Σύμφωνα με τη «Marca», ο φίλαθλος υπέστη καρδιακό επεισόδιο, ωστόσο κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Μετά από περίπου 20 λεπτά καθυστέρησης, η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά.

Σοκ με τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ

Νωρίτερα, οι Καταλανοί είχαν ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ αποχώρησε τραυματίας λίγο μετά την εκτέλεση πέναλτι που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Ο νεαρός Ισπανός άσος, αμέσως μετά το εύστοχο χτύπημα για το 1-0 απέναντι στη Θέλτα, σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας το δεξί του πόδι.

Ο Γιαμάλ αντικαταστάθηκε άμεσα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο είτε για μυϊκό τραυματισμό (θλάση) είτε για πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τη φύση της κατάστασής του.

Η ανησυχία είναι έντονη τόσο στη Βαρκελώνη όσο και συνολικά στην Ισπανία, καθώς απομένουν περίπου 50 ημέρες μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ.

Μάχη τίτλου στη La Liga

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της La Liga, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται στο +6 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Καταλανοί επιδιώκουν να αυξήσουν εκ νέου τη διαφορά στους 9 βαθμούς, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου και την υπεράσπιση του στέμματος.

