ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 21:18
Η Ριάνα ποζάρει με την κόρη της, Rocki Irish που φορά πάνα του Dior

rihana W

Η Ριάνα και η μικρή της «κλώνος» ποζάρουν μαζί για το εξώφυλλο του περιοδικού W.

H 7 μηνών Ρόκι Άιρις φοράει μια ειδικά κατασκευασμένη πάνα Dior Haute Couture που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό για το δίδυμο μητέρας-κόρης, ο Άντερσον, που έγινε δημιουργικός διευθυντής όλων των τμημάτων του γαλλικού οίκου τον Ιούνιο του 2025, αποκάλυψε ότι η κατασκευή της πάνας της Ρόκι ήταν «πρωτιά» για τον Dior.

«Όταν η Ριάνα ζητάει κάτι, είναι ήδη μπροστά από το τι συμβαίνει. Σκέφτεται έξω από τα συνηθισμένα. Όταν έχει μια ιδέα, πάντα εμπιστεύομαι τη διαδικασία. Την εμπιστεύομαι ανεπιφύλακτα σε οτιδήποτε θεωρεί σωστό να κάνει».

Ο Άντερσον είπε επίσης ότι η ιδρύτρια της Fenty Beauty είναι κάποια που «ξέρει ακριβώς ποια είναι και τι της ταιριάζει. Ξέρει πώς να ερμηνεύσει το δημιουργικό σου όραμα και να το κάνει δικό της».

Η Ριάνα συνεργάστηκε προηγουμένως με τον Άντερσον, που ήταν τότε στον οίκο Loewe, για το αξέχαστο σύνολο εμφάνισης του Super Bowl του 2023, το οποίο σχεδιάστηκε για να ανακοινώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της με τον γιο της, Riot, που τώρα είναι 2 ετών. Εκτός από τη Ρόκι και τον Riot, η ποπ σταρ μοιράζεται επίσης τον μεγαλύτερο γιο RZA, 3 ετών, με τον σύντροφό της A$AP Rocky.

Ο Rocky, ο οποίος μίλησε επίσης με το W, μίλησε ανοιχτά για το πώς η μητρότητα έχει μεταμορφώσει τη Ριάνα, αν και πρόσθεσε ότι «ήταν πάντα μαγική».

«Έχει αλλάξει πολύ επειδή έγινε μητέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτό σίγουρα σε αλλάζει», είπε ο ράπερ, γεννημένος ως Rakim Mayers. «Αλλά αυτή η γυναίκα ήταν πάντα μαγική. Φιλοσοφικά, ο τρόπος που λειτουργεί είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι το πιο γοητευτικό και γνήσιο άτομο στη Γη. Η ενέργειά της είναι απαράμιλλη – μοναδική. Απλώς τη λατρεύω».

