Κρήτη: Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του ενώ μετέφερε ασθενή από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον ΒΟΑΚ, όταν ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 2:00, όταν το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου προς το Ηράκλειο, εξετράπη υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από το ατύχημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Nέο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Ηράκλειο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

Νέα Ιωνία: Οδηγός απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας επειδή του χτύπησαν το ΙΧ με τον κάδο

Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – Τι θα υποστηρίξει

Σοκ στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένη κατήγγειλε την κόρη και τον σύντροφό της για βασανιστήρια